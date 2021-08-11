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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

إفريقي وبيشيل حديد.. معلومات عن خطيب نور عمرو دياب

عمرو دياب وابنته
عمرو دياب وابنته نور

حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الساعات الماضية؛ بعدما أعلنت نور عمرو دياب- عبر حسابها الرسمي بتطبيق “إنستجرام”- عن خطبتها، وذلك في بث مباشر، شاركته لمتابعيها وحبيها. 

 

خطبة نور عمرو دياب 

ونشرت نور عمرو دياب، مقطع فيديو مباشر عبر حسابها الرسمي بتطبيق الصور إنستجرام، كشفت من خلاله عن خطبتها لشخص لم تكشف هويته، وتحدثت في الفيديو لمحبيها ومتابعيها عن تفاصيل خطبتها مؤخرا.

 

وقالت نور عمرو دياب في الفيديو إنها تجهز عش الزوجية مع خطيبها، وتقوم بشراء أغراضها خلال الفترة الحالية، وألمحت إلى أن خطيبها أفريقي بريطاني، ولم تكشف عن شخصيته. 

 

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نور عمرو دياب تعلن خطبتها لشاب بريطاني من أصول أفريقية.. تفاصيل

من هو خطيب نور عمرو دياب 

وبتتبع حساب نور عمرو دياب؛ وجد عبر ستوري إنستجرام، إعادتها نشر صورة حديثة لها، وقام شاب بكتابة عبارة «بحبك بالإنجليزية »، وبادلته نور نفس العبارة أيضا، وبتتبع حساب هذا الشاب وجد أن اسمه «كيران» ويحمل الجنسية البريطانية وأصوله من دولة غانا  كما هو مدون عبر حسابه، ولكن ملامحه أوروبية، ما يرجح أنه يكون خطيب نور الذي أعلنت عنه قبل ساعات.

 

معلومات عن خطيب نور عمرو دياب 

  • شاب يُدعى «كيران» يحمل الجنسية البريطانية والغانية.
  • على الرغم من أصوله الأفريقية إلا أنه يتمتع بملامح أوروبية.
  • يقصي أوقات كثيرة داخل الجيم، حيث يتدرب على رفع الحديد واللياقة البدنية.
  • يعمل مدربًا للملاكمة، وتدريبات اللياقة.
  • يعمل أيضًا مصورًا فوتوغرافيًا، والتقط العديد من الصور لحبيبته نور.
خطيب نور عمرو دياب 

نور عمرو دياب تشتري جهاز العروسة 

نشرت نور عمرو دياب ، مقطع فيديو مباشر عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، شاركت به متابعيها لحظات شراءها أغراض شقة الزوجية التي تستعد للإنتقال إليها.

 

وظهرت نور عمرو دياب، في الفيديو وهي تتجول داخل أحد المولات في بريطانيا لشراء أغراض شقة الزوجية (جهاز العروسة) من أطباق صيني وقطع أثاث وأجهزة كهربائية وباقي الاغراض،  بعدما وعدت محبيها ومتابعيها في فيديو سابق بمشاركتهم لحظات شراء هذه الأغراض. 

 

أحدث ظهور لابنة عمرو دياب نور 

 

ونشرت  نور عمرو دياب صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام.

وظهرت  نور عمرو دياب بإطلالة كاجوال مميزة حيث ارتدت بنطلون وتيشرت باللون الزيتي وهو ما آثار إعجاب متابعيها عبر إنستجرام.

كانت الفنانة شيرين رضا قد ظهرت برفقة ابنتها نور عمرو دياب فى بث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام".

وحرصت شيرين رضا خلال البث المباشر على عدم الظهور، بل اكتفت بالظهور صوتياً فقط أثناء تواجدها بالمنزل.

ونبهت شيرين رضا عدة مرات على ابنتها الوحيدة نور عمرو دياب أن تتحدث بالعربية، إلا أن الأخيرة أكدت أنها نظراً لإقامتها خارج مصر فإنها اعتادت ألا تتحدث بها.

وقالت نور عمرو دياب: "لا أنزل مصر بسبب كورونا، وهناك إغلاق في لندن".

واحتفلت الفنانة شيرين رضا بعيد ميلاد ابنتها نور، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشرت شيرين رضا صورة لابنتها وعلقت عليها قائلة: “عيد ميلاد سعيد يا نونو وإن شاء الله تحققي كل أحلامك، بحبك جدا جدا جدا”.

نور عمرو دياب هي الابنة الكبرى لـ عمرو دياب والفنانة شيرين رضا، والتي أهدى والدها عمرو دياب لها أغنية "نور العين".

وتعرضت نور عمرو دياب لحملة من التنمر بعد نشر صورة لها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام"، ولم تعلق على التعليقات التي وجهت لها والتزمت الصمت التام، حيث إن بعض التعليقات كانت مسيئة بحقها، وهو ما دفع المتابعين لمهاجمة الأشخاص الذين تنمروا عليها ودافعوا عنها.

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