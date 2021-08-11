الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس الجزائر في ضحايا الحرائق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ببرقية عزاء ومواساة، للرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، في ضحايا الحرائق التي شهدتها ولايات الجزائر.

وقال الملك سلمان في برقية موجهة لرئيس الجزائر "علمنا بنبأ الحرائق التي شهدتها عدة ولايات جزائرية، وما نتج عنها من وفيات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة".

ودعا الملك سلمان المولى سبحانه وتعالى أن "يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويحفظكم وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

كما بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ببرقية مماثلة قال فيها "تلقيت نبأ الحرائق التي شهدتها عدة ولايات جزائرية، وما نتج عنها من وفيات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة ، سائلا الله تعالى الرحمة للمتوفين، إنه سميع مجيب".

وفي وقت سابق، أعلنت الحماية المدنية في الجزائر ارتفاع ‎عدد حرائق الغابات في البلاد إلى 99 حريقا عبر 16 ولاية.

وأعلن رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، أن حصيلة قتلى حرائق الغابات التي اجتاحت عدة ولايات في البلاد، وصلت إلى 42 قتيلا.

وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أعلن الثلاثاء، مصرع 25 جنديًا من أفراد الجيش الوطني، خلال عمليات إنقاذ من الحرائق بولايتي بجاية وتيزي وزو.