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منوعات

قسم رأسه نصفين .. شاب ينجو بأعجوبة من سيخ معدني اخترق جمجمته

صدى البلد

نجا شاب بأعجوبة من عمود معدني طوله 20 قدمًا اخترق دماغه بعد سقوطه من موقع بناء في حادث غريب ومفجع، ليكتب له حياة جديدة.

كان الشاب البالغ من العمر 24 عامًا يعمل في الموقع في غازي آباد ، نيودلهي في  الهند ، عندما توقف ونظر لأعلى، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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نزل السيخ المعدني من الطابق العشرين نحوه، وغرس في دماغه وخرج من الجزء الخلفي من جمجمته، وتم نقل الشاب الذي لم يكشف عن اسمه إلى مستشفى فلوريس، حيث كشفت الصور والأشعة السينية الرعب الكامل لإصاباته.

كان لابد من فتح نصف جمجمته حتى يتمكن الطبيب من تحرير السيخ المعدني من دماغه خلال أربع ساعات من الجراحة التي أجراها جراح الأعصاب الأول الدكتور أبيناف جوبتا.

لم يكن هناك أي ضرر إضافي في دماغه ولكن الجانب الأيسر من جسده أصيب بالشلل، وقد كان زملاؤه من عمال البناء قد قطعوا معظم العمود المعدني الذي يبلغ طوله 20 قدمًا قبل أن ينقلوا الشاب البالغ من العمر 24 عامًا إلى المستشفى.

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قام الدكتور جوبتا بإزالة أجزاء من جمجمة الشاب ووضعها تحت الجراب تحت الجلد لبطنه، وهي ممارسة تستخدم للحفاظ على شظية الجمجمة قابلة للحياة مع السماح للدماغ بالانتفاخ وتسهيل تدفق الدم إلى العضو.

شاب عمود معدني دماغه موقع بناء حادث غريب ومفجع

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