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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مش ده اللي بيحدد انتوا رجالة ولا لأ.. سمية الخشاب: تشعل السوشيال ميديا|شاهد

سمية الخشاب
سمية الخشاب

 نشرت الفنانة سمية الخشاب، تغريدة على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر”. 

 

وكتبت سمية الخشاب “حبايبي الشباب حطوا فلاتر وصوروا واعملوا اللي نفسكوا فيه مش ده اللي بيحدد انتوا رجالة ولا لأ..  احنا مش ف الجاهلية”.
 

وكانت آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب أغنية «أوعدك» مع المطرب عمر كمال، وتعد الأغنية هي التعاون الأول بين عمر كمال وسمية الخشاب، وبوابة دخول سمية لعالم أغاني المهرجانات الشعبية.

 

وتقول كلمات الأغنية، «أوعدك، عمري في يوم يا حبيبتي ما أخونك، هفضل جمبك بقى وهصونك، بعشق اسمك كل جنونك، لما تبصي بقى بعيونك،” وتكمل سمية الخشاب الأغنية قائلة: “يا ولا، أنا جامدة وضد الكسر، أنا عاوزه في كل بلد بقى قصر، أنا متلقبة كده ملبن مصر، بيمشوا ورايا لحد العصر».

سمية الخشاب المطرب عمر كمال عمر كمال المهرجانات الشعبية الفنانة سمية الخشاب

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