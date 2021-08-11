طبيبة تحذر من السموم الفطرية فى بعض المأكولات.. تعرف عليها

قالت دكتور هند عبداللاه، مدير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات، إن السموم الفطرية عبارة عن مركبات طبيعية تنتج عن وجود بعض أنواع الفطريات.

وأضافت هند عبداللاه، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ٨ الصبح، المذاع على فضائية دى أم سى، أن الحبوب والمكسرات وبعض منتجات الألبان وبعض أنواع الفاكهة تظهر فيها فطريات تسبب نوع من العفن تنتج سموم.



وأشارت إلى أن بعض هذه السموم قد لا تظهر إلا بالفحص والتحليل، مؤكده أن الاستمرار فى تناول أغذية فيها سموم يسبب خطر كبير على الصحة.

وفى سياق أخر، أعلنت الدكتورة هند عبداللاه- مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، عن إجراء بحث حول استخدام أشعة جاما لحفظ ووقاية الغذاء الذي سيتم تخزينه أو شحنه للتصدير لفترات طويلة تتراوح مابين الشهرين أو أكثر وذلك لتثبيط فطري الأسبرجلس فلافوس والأسبرجلس أوكراشياس والذي ينتج من خلالهما أخطر السموم الفطرية والتي تعتبر من أهم مسببات السرطان للإنسان وخاصة سرطان الكبد والكلية، بالإضافة إلى تثبيطها للجهاز المناعي فضلاً عن كونها سبباً في حدوث طفرات وراثية وتشوهات خلقية.

وأشارت عبداللاه إلى أنه تم نشر البحث، والذي اعده الدكتور أحمد سباعي- الباحث الأول بالمعمل بالاشتراك مع د. علا خليل، أ.د. علي حماد الباحثين بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع (NCRRT)، هيئة الطاقة الذرية المصرية (EAEA)، في أحد أهم المجلات العلمية الدولية التابعة لدار النشر الهولندية (السفير) (Toxicon, Volume 198, 30 July 2021, Pages 111-120) وتعتبر المجلة ذات معامل تأثير (3.03)).