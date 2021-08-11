عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طبيبة تحذر من السموم الفطرية فى بعض المأكولات.. تعرف عليها

السموم الفطرية
السموم الفطرية

قالت دكتور هند عبداللاه، مدير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات، إن السموم الفطرية عبارة عن مركبات طبيعية تنتج عن وجود بعض أنواع الفطريات.

وأضافت هند عبداللاه، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ٨ الصبح، المذاع على فضائية دى أم سى، أن الحبوب والمكسرات وبعض منتجات الألبان وبعض أنواع الفاكهة تظهر فيها فطريات تسبب نوع من العفن تنتج سموم.


وأشارت إلى أن بعض هذه السموم قد لا تظهر إلا بالفحص والتحليل، مؤكده أن الاستمرار فى تناول أغذية فيها سموم يسبب خطر كبير على الصحة.

وفى سياق أخر، أعلنت الدكتورة هند عبداللاه- مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، عن إجراء بحث حول استخدام أشعة جاما لحفظ ووقاية الغذاء الذي سيتم تخزينه أو شحنه للتصدير لفترات طويلة تتراوح مابين الشهرين أو أكثر وذلك لتثبيط فطري الأسبرجلس فلافوس والأسبرجلس أوكراشياس والذي ينتج من خلالهما أخطر السموم الفطرية والتي تعتبر من أهم مسببات السرطان للإنسان وخاصة سرطان الكبد والكلية، بالإضافة إلى تثبيطها للجهاز المناعي فضلاً عن كونها سبباً في حدوث طفرات وراثية وتشوهات خلقية.

وأشارت عبداللاه إلى أنه  تم نشر البحث، والذي اعده الدكتور أحمد سباعي- الباحث الأول بالمعمل بالاشتراك مع د. علا خليل، أ.د. علي حماد الباحثين بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع (NCRRT)، هيئة الطاقة الذرية المصرية (EAEA)، في أحد أهم المجلات العلمية الدولية التابعة لدار النشر الهولندية (السفير) (Toxicon, Volume 198, 30 July 2021, Pages 111-120) وتعتبر المجلة ذات معامل تأثير (3.03)).

السموم الفطرية الحبوب والمكسرات منتجات الألبان وقاية الغذاء

ترشيحاتنا

أشرف نجم :لا تصفية لبنك الاستثمار القومي ونعمل على خطة إعادة هيكلته

لماذا يزور مدير المخابرات الأمريكية إسرائيل و الضفة الغربية؟

طوله 4 أمتار .. ثعبان يقتحم منزلا ويتناول بطانية لهذا السبب

يهدد كوكب الأرض.. تقرير أممي يحذر من ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة قريباً

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم والقنوات الناقلة

مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء في العلمين الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة تعلن موعد عودة العمل بمراكز تطعيمات واستخراج شهادات فيروس كورونا

إسرائيل تحاول منع "مصيبة" لإدارة بايدن

بشرى سارة عن منتخب اليد .. وسر عدم التتويج ببرونزية أولمبياد طوكيو

39 دولة تواجه خطر الاختفاء من العالم بسبب المناخ

قبل عقد قرانها على شقيقه.. رامي عاشور يوجه رسالة لـ نيللي كريم

متفوقا على أندية أوروبية.. الأهلي يحتل المركز الـ26 عالميا

بعد مواجهة الاتحاد.. 4 لاعبين من الزمالك يتعرضون لحادث سير

ميدو يعلن خوض الزمالك مبارياته على ملعب الدفاع الجوي.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصحة: استقبال 525 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا".. صور

بعثة منتخب اليد تصل مطار القاهرة بعد أداء مبهر في أولمبياد طوكيو

بالأعلام المصرية وميداليات طوكيو.. استقبال حافل في مطار القاهرة لأبطال الأولمبياد جيانا فاروق وعلى الصاوي | فيديو وصور

طوارئ بمطار القاهرة لاستقبال البعثة المصرية الأولمبية بحضور وزير الرياضة.. صور

فيديو

فيديو جراف.. بالأرقام .. الأهلي ينهي 3 صفقات من العيار الثقيل

فيديو جراف.. رنيم: أمي حاولت دهسي علشان عايزة أخلع الحجاب

سببها عمل إجرامي .. إندلاع حرائق ضخمة فى عدة ولايات جزائرية

لم يتمالك نفسه .. وفاة أب بعد دقائق من رحيل نجليه

المزيد

ساحة رأي

سارة محمد منسي تكتب: تصالح مع ذاتك

فاطمة حسن تكتب:  الحكم على الأموات بين التفريط والإفراط

كواعب البراهمي تكتب: شهادة الشيخ محمد حسان

د. علاء الشال يكتب: خديجة رضي الله عنها «صبرها ورضاها» (4)

د. إيمان محمود شاهين تكتب: مواقع التواصل وتأثيرها على الأسرة

عبد العال البنداري يكتب: نقص الأسمدة الكيماوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

حرية العقل وتطور الأمم

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

اﻟﻤﺰﻳﺪ