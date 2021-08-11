محافظ أسيوط يترأس اجتماع تحديد واختيار التكتلات الاقتصادية

ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماع مناقشة تحديد واختيار 2 تكتل اقتصادي، سيجري تنميتها بالمحافظة ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، وامتدادًا للبرنامج الذي يجري تنفيذه بمحافظتي المنيا وأسيوط، والممول جزئيًا بقرض من البنك الدولي ومساهمة من الحكومة المصرية .

ويهدف البرنامج إلى دعم عملية التنمية المحلية والارتقاء بمستوى الخدمات، من خلال تطوير نظم العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية والقطاعات الرائدة ذات الميزة التنافسية بكل محافظة من خلال تنفيذ عدد من التكتلات الاقتصادية، وذلك في إطار الاهتمام الذى توليه الدولة بمحافظات الصعيد.



حضر الاجتماع ، المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والعميد محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور الأمير محسن مسئول مكون التكتلات الاقتصادية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والوفد المرافق له، ويحيى زكريا مدير الوحدة التنفيذية لبرنامج التنمية المحلية بالمحافظة والمهندس مدحت محمد حسن مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة وأعضاء مكون التكتلات الاقتصادية بالوحدة.



وتم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة التقرير الأولي للاستشاري لحصر وتحديد التكتلات الاقتصادية المقترحة بالمحافظة، والتي تم وضعها بالتنسيق مع أعضاء فريق مكون التكتلات الاقتصادية بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء ومنها "تكتل الرمان وتكتل زراعة وتصنيع الريحان والزيوت العطرية، وتكتل انتاج عسل النحل،النحل، وتكتل الصناعات اليدوية والحرفية، وتكتل الصناعات البلاستيكية، وتكتل صناعة السجاد اليدوى، وتكتل تربية الطيور والدواجن.

وذلك تمهيدًا لاختيار وتحديد عدد 2 تكتل اقتصادي، سيبدأ العمل بهما في المرحلة الأولى للبرنامج ضمن منهجية مبادرة تنمية التكتلات الاقتصادية، وإعداد الدراسات التشخيصية لها والتي بناءًا عليها تم اسناد تلك المهام إلى أحد الاستشاريين للعمل بتوجيه من فريق التكتلات الاقتصادية من المكتب التنسيقي، من جهة والعمل وبالتنسيق بشكل وثيق ومباشر مع وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة من جهة أخرى، لإنجاز المهام المشار إليها ، وذلك على مدار الأشهر الثلاثة القادمة ابتداءًا من يوليو 2021 وحتى أكتوبر 2021 .



وأشار المحافظ، إلى إنه جارى المناقشات مع أعضاء فريق عمل التكتلات الاقتصادية، وعقد عدة اجتماعات لتحديد التكتلات الاقتصادية التي سيتم تطويرها من خلال البرنامج، لافتًا إلى أهمية التعاون والتكامل بين كافة القطاعات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة بما يحقق مردود إيجابي لدى المواطنين في تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة محلياً.

وتابع المحافظ: وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ووفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة"، موجها بضرورة توفير برنامج تدريبي كامل لتأهيل الكوادر المحلية المعنية بموضوع التخطيط المحلي بالمحافظة، مع ضمان التكامل بين مجالات وبرامج التنمية المحلية وخطط وجهود القطاعات المختلفة لتحقيق منظومة التنمية المتكاملة.

ولفت إلى أن المحافظة تسعى لزيادة الموارد الذاتية وتعظيم الإيرادات المحلية بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأشاد مسئول مكون التكتلات الاقتصادية بالبرنامج بدور فريق عمل مكون التكتلات الاقتصادية بالمحافظة وتفانيهم في العمل للوصول إلى تكتلات اقتصادية متنوعة بالمحافظة سيجرى اختيار 2 منها لتنميتها وفقًا لخطة البرنامج في مرحلته الأولى مستعرضًا موقف كل تكتل اقتصادي وفقًا للتقرير الأولي للاستشاري وفريق العمل.

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