حالة نفسية سيئة.. حقيقة تغيب فتاة عن منزلها بحلوان

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن منشور يتضمن غياب (طالبة – مقيمة بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة) عن منزل أسرتها.

بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من التوصل إلى والد الفتاة المشار إليها (عامل – مقيم بذات العنوان) ، وبسؤاله قرر بعودة نجلته للمنزل ، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بالتسبب فى غيابها.

وبسؤال الفتاة قررت مرورها بحالة نفسية سيئة .. بسبب سوء معاملة والدها لها ، وقيامها بترك المنزل والعودة مرة آخرى بمحض إرداتها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.