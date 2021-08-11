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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"ألمظ وسي عبده" تعود من جديد على خشبة البالون.. غدا

مسرحية ألمظ و سي
مسرحية "ألمظ و سي عبده"

تستأنف غدا الخميس، مسرحية "ألمظ و سي عبده"، عروضها من جديد على خشبة مسرح البالون، بعد نجاح موسمها الثاني بمدينة الإسكندرية على مسرح محمد عبدالوهاب، حيث لاقى العرض إقبال جماهيري كبير، بجانب الإشادة النقدية، وحضور عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة، منهم: (أبطال إيلات القبطان عمر عز الدين والقبطان نبيل عبد الوهاب وبطل ملحمة كبريت اللواء محمد نور الدين وقنصل فلسطين السفير حسام الدباس والدكتور خالد هنو، واللواء بحرى محمود خضير وأحمد درويش وكيل وزارة الثقافة، والمهندس أحمد كمال، والفنان القدير عثمان محمد علي، والمخرج سامح بسيوني والمايسترو سامح إبراهيم والمهندس عوف همام والمايسترو محمود أبو زيد وفرقته.


يتناول العمل السيرة الذاتية لـ ألمظ وعبده الحامولي، وذلك من خلال تسليط الضوء على تاريخهما الفني والغنائي، الذي كان بمثابة أيقونة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

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"ألمظ وسي عبده" تأليف وأشعار الدكتور مصطفى سليم، تصميم ديكور ومناظر محمد هاشم، تصميم أزياء مروة عودة،تأليف موسيقى أحمد مصطفى،تصميم استعراضات سالي أحمد، جرافيك و مابينج محمد المأموني، تصميم إضاءة عز حلمي، تنسيق مناظر سماح نبيل ، تصميم دعاية مصطفي عوض، ماكير لمياء محمود، مخرجان منفذان كريم محروس و نور السيد، إخراج مازن الغرباوى.


بطولة مروة ناجي، وائل الفشني، هاني كمال، محمد حسني، لبني الشيخ، إميل شوقي، محمد عمر، أحمد الشريف، نورهان صالح، عماد عبد المجيد، محمد الخيام، صابر عبد الله، محمد طلبة، محمد هلال، والطفلة ملك مازن، ومشاركة خاصة بالأداء الصوتي لسيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب.


الجدير بالذكر أن "ألمظ وسي عبده"  إنتاج وزارة الثقافة المصرية تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده.

مسرحية ألمظ و سي عبده مسرح البالون مسرح محمد عبدالوهاب أبطال إيلات ملحمة كبريت

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