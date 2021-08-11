بالصور.. شاهد عقد قران الفنانة نيللي كريم

تداول رواد السوشيال ميديا مجموعة من الصور الجديدة لعقد قران الفنانة نيللي كريم على هشام عاشور.

وأعلنت نيللي كريم أنه تمت خطبتها على هشام عاشور مؤخرا، بعد شهر ونصف الشهر فقط على تعارفهما ببعض.

وأطلت الفنانة نيللي كريم، بفستان طويل ولافت باللون الأبيض الذي يتميز بتفصيلة الأوف شولدر التي تكشف عن رشاقتها وجمالها.

وتميز الفستان بمجموعة من الورود على الأكتاف التي تضيف لمسة جمالية وأنيقة لإطلالتها.

كما حرصت على وضع لمسات رقيقة من الماكياج، واعتمدت على اختيار ألوان البينك الهادئة للعينين مع أحمر للشفاه باللون البينك اللامع.

واختارت تسريحة الشعر المنسدل بين كتفيها، وحرصت على رفع خصلات شعرها الذهبي ليبرز جمال ملامحها.

وإليكم أبرز الصور..

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