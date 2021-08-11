عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالصور.. شاهد عقد قران الفنانة نيللي كريم

نيللي كريم
نيللي كريم

تداول رواد السوشيال ميديا مجموعة من الصور الجديدة لعقد قران الفنانة نيللي كريم على هشام عاشور.

وأعلنت نيللي كريم أنه تمت خطبتها على هشام عاشور مؤخرا، بعد شهر ونصف الشهر فقط على تعارفهما ببعض.

وأطلت الفنانة نيللي كريم، بفستان طويل ولافت باللون الأبيض الذي يتميز بتفصيلة الأوف شولدر التي تكشف عن رشاقتها وجمالها.

وتميز الفستان بمجموعة من الورود على الأكتاف التي تضيف لمسة جمالية وأنيقة لإطلالتها.

كما حرصت على وضع لمسات رقيقة من الماكياج، واعتمدت على اختيار ألوان البينك الهادئة للعينين مع أحمر للشفاه باللون البينك اللامع.

واختارت تسريحة الشعر المنسدل بين كتفيها، وحرصت على رفع خصلات شعرها الذهبي ليبرز جمال ملامحها.

وإليكم أبرز الصور..

FB_IMG_1628692452707
FB_IMG_1628692452707
FB_IMG_1628692455262
FB_IMG_1628692455262
FB_IMG_1628692446825
FB_IMG_1628692446825
FB_IMG_1628692444755
FB_IMG_1628692444755
نيللي كريم صور نيللي كريم فرح نيللي كريم اطلالات النجوم صور المشاهير

ترشيحاتنا

تنسيق الجامعات 2021: انخفاض مؤشرات الحدود الدنيا يشمل كليات القمة

سعر الذهب اليوم الاربعاء 11-8 2021

رسميا.. سامسونج تعلن عن سلسلة ساعات Galaxy Watch4 الذكية.. سعر ومواصفات

الداخلية تضبط شبكة لترويج عملة البيتكوين في الدقهلية

أخبار الحوادث.. كشف تفاصيل تعذيب أم ابنتها الطفلة.. تجديد حبس حسن راتب

بعد إحالة أحد المتهمين للمحاكمة.. عقوبة الاتجار بالبشر واستغلال الأطفال في التسول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميدو يعلن مفاجأة بشأن وادى دجلة تقلب موازين الهبوط فى الدوري المصري

عمرها 4 شهور.. هتك عرض طفلة بامبرز جديدة وإصابتها بنزيف في الجيزة

تطور مفاجئ .. الغندور يثير الجدل بشأن انتقال عبدالله السعيد إلى الزمالك

بشرى سارة عن منتخب اليد .. وسر عدم التتويج ببرونزية أولمبياد طوكيو

فرّغ فيهم البندقية|ضبط عاطل أطلق الخرطوش على معازيم حناء عرس بالقليوبية

أحمد مرتضي منصور يفجر مفاجأة عن عقد محمد عبد الشافي.. تفاصيل

تحريات الأمن تكشف تفاصيل تعذيب أم ابنتها الطفلة حتى الموت بالجيزة

قطعوا جثته ورموها في الزراعة.. أسرة طفل الدقهلية تروي تفاصيل اختطافه وقتله على يد بلطجية.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أبيض مكشوف.. حفل زفاف نيللي كريم بالساحل الشمالي.. شاهد

شاهد.. النيران تأكل غابات الجزائر.. ما الذي يحدث في بلد المليون شهيد؟

طريقة عمل شوربة خضار بالفراخ .. 6 وصفات مختلفة أبرزها بالشعرية

الصحة: استقبال 525 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا".. صور

فيديو

لاستكمال رحلة العلاج .. كواليس سفر ياسمين عبد العزيز إلى الخارج

فيديوجراف .. إيقاف وإلغاء التصريح|لفظ خارج لـ عمر كمال يسبب له أزمة

فيديو جراف.. الهربس البسيط .. يصيب الأطفال حديثي الولادة

فيديو جراف.. بالأرقام .. الأهلي ينهي 3 صفقات من العيار الثقيل

المزيد

ساحة رأي

المستشار محمد البياع يكتب: الأعمال والقانون

نهى حمدى تكتب: من البكينى إلى البوركينى

سارة محمد منسي تكتب: تصالح مع ذاتك

فاطمة حسن تكتب:  الحكم على الأموات بين التفريط والإفراط

كواعب البراهمي تكتب: شهادة الشيخ محمد حسان

د. علاء الشال يكتب: خديجة رضي الله عنها «صبرها ورضاها» (4)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

لماذا يبكون «ميسى»؟!

بهجت العبيدي

حرية العقل وتطور الأمم

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

اﻟﻤﺰﻳﺪ