ليفربول يعلن غياب لاعبه أمام نورويتش في الجولة الأولى من البريميرليج

أكد نادي ليفربول الإنجليزي، غياب لاعبه كيرتس جونز، عن مباراة الفريق أمام نورويتش سيتي، في الجولة الأولى لبطولة الدوري الإنجليزي.

وأصيب جونز على مستوى الرأس، في مباراة الفريق الودية يوم الاثنين الماضي، أمام أوساسونا الإسباني.

وأكد الألماني يورجن كلوب في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أن جونز بحالة جيدة لكنه سيغيب عن مباراة نورويتش، بسبب بروتوكولات الاتحاد الإنجليزي، الخاصة بإصابات الارتجاج في المخ.

وأشار كلوب، إلى أن جونز سيكون متاحًا للتدريبات يوم الأحد، عقب مباراة نورويتش سيتي في الدوري الإنجليزي.

ويواجه نادي ليفربول، نظيره نورويتش سيتي، يوم السبت، في السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب فريق نورويتش سيتي.