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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مهارات عالمية.. «سيف ياسر» موهبة كروية تستحق الدعم.. فيديو

صدى البلد

بلا شك هناك العديد من المواهب الكروية الدفينة في كل شوارعنا المصرية، والتي تحتاج لتثبيت الأضواء عليها ومعرفتها، ويعد سيف الدين ياسر موهبة أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاركته لمقطع فيديو أثار إعجاب عدد كبير من رواد السوشيال ميديا.

سيف هو طالب بالصف الثاني الثانوي، يبلغ من العمر ١٥ عاماً، لديه هوس بكرة القدم، ويتمتع بمهارات من نوع خاص، أبهر بها كل رواد مواقع التواصل.

يحرص سيف على تصوير فيديوهات على موقع التيك توك تظهر موهبته للعالم، وقرر ذات يوم أن يشاركها على حسابه الشخصي على الفيسبوك، ليفاجأ برد فعل غير متوقع، حقق الفيديو آلاف المشاهدات وأشاد بموهبته عدد كبير منهم مشاهير.

ومن أبرز التعليقات التي نالت إعجابه؛ تعليق بشار العربي اليوتيوبر الشهير الذي يتحدى مشاهير كرة القدم في عرض مهاراته، ويعتبر هو مثله الأعلى، وكان تعليقه بمثابة حافز كبير له، إضافة إلى دعم كبير تلقاه على موهبته المميزة ودعوات الكثيرين له بالنجاح والتوفيق.

وأوضح سيف أن كرة القدم تشغل يومه وتعطله عن دراسته، ولكنه يحرص على تنظيم وقته بينهم، ويدعمه أهله في تنمية مهاراته، وخاصة والدته وأخوه.

التحق سيف بنادي درجة ثالثة وحصل على شهادات تقدير تدعم وتؤكد موهبته ومهاراته بكرة القدم، ولكن لظروف خاصة بأسرته اضطر لتركه، ليصبح النوادي العامة والشارع ملاذاً له يخرج فيه طاقته ومواهبه الكروية.

يحلم أن يلتحق بالنادي الأهلي وينضم لصفوف الناشئين، ويسعى من أجل الفرصة على أمل كبير، ويعتبر من أصغر مشجعي النادي الأهلي وينتمي إليه ويآزره في كل البطولات.

ويعد مثله الأعلى في كرة القدم؛ محمد صلاح وأشار انه فخر للعرب، يتمنى أن يحقق في يوم من الأيام انجازات مثله ليشرف بلده وأهله، وكذلك يعتبر ميسي من أفضل اللاعبين المهاريين ويسعى ليثقل موهبته ويصبح مثله.

ولعله بعد أعوام طويلة يصل لحلمه ويصبح من أشهر لاعبي كرة القدم بالعالم، فقط يحتاج للدعم والتقدير لموهبته ومهاراته، وحتما سيصل لمكانة عالية. 

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