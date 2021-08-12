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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تخصص أرقاما لبلاغات الفساد والاستغاثة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

تواصل وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، فى تطوير خدماتها المقدمة للمواطنين للتسهيل عليهم فى الحصول على الخدمات وتقديم البلاغات المتنوعة ، وكان اخر خدمة اطلقتها وزارة الداخلية هى تخصيص رفم لتلقى بلاغات المواطنين الخاصة بقضايا الفساد.

بلاغات الفساد 

أعلنت وزارة الداخلية، أنه تم تخصيص رقم 19305 لتلقى البلاغات الخاصة بالفساد، وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي استمراراً لتفعيل منظومة تلقى شكاوى المواطنين والتواصل معهم لتسهيل تلقى البلاغات لما له من أثر بالغ فى رفع معدلات مكافحة كافة صور الخروج على القانون.

وأضافت أن الخدمة بمناسبة قيام الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بتطوير خدمة تلقى البلاغات بالإدارة من خلال استحداث غرفة لتلقى البلاغات مع تخصيص رقم مختصر لتلقى البلاغات التليفونية.

أرقام للاستغاثة

كما تخصص وزارة الداخلية عدة أرقام للطوارئ، ليستغيث بها المواطنون فى وقت الحاجة.

وخصصت الوزارة رقم طوارئ لمعظم قطاعاتها المختصة بالتعامل مع المواطنين، ويأتى فى مقدمة تلك الإدارات طوارئ المرور للاستغاثة بها حال وقوع حوادث مرورية على الطرق السريعة، وخصصت له الوزارة رقم 01221110000، وشرطة النجدة للبلاغ عن الحوادث بصفة عامة والحالات الطارئة وخصص له رقم 122، ومصلحة الأمن العام خصص له رقم 115 ورقم خاص بمكافحة جرائم المعلومات وهو 108.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سرعة تلبية استغاثات المواطنين والعمل على حل مشاكلهم فى أسرع وقت.

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