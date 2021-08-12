بدء تلقي طلبات الالتحاق بكلية الشرطة لـ الحاصلين على الثانوية العامة 2021

تبدأ أكاديمية الشرطة اليوم، فى تلقى طلبات الالتحاق بكلية الشرطة بالنسبة لطلبة الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية.

مواعيد التقدم لكلية الشرطة لعام 2021

تتلقى أكاديمة الشرطة من خلال موقع وزارة الداخلية على الإنترنت، طلبات الالتحاق بالنسبة للطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية للعام الحالى 2021 اعتبارا من اليوم 12 أغسطس حتى 6 سبتمبر، بمجموعة 65٪؜ من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.

تقديم خريجى كلية حقوق فى اكاديمية الشرطة

كما أعلن اللواء دكتور احمد ابراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس اكاديمية الشرطةقبول أكاديمية الشرطة الحاصلين على درجة الليسانس فى الحقوق "ذكور - اناث" ودرجة البكالريوس فى التربية الرياضية "إناث" بحد أدنى تقدير "مقبول" لهذا العام ٢٠٢١ وللعام السابق ٢٠٢٠ والحاصلين على المؤهلات الجامعية فى التخصصات التى تمثل احتياجا اساسيا لقطاعات وزارة الداخلية "ذكور واناث" وذلك فى إطار الضوابط الواردة بالقانون رقم ٩١ لسنه ١٩٧٥ بشأن انشاء اكاديمية الشرطة والقرار الوزارى رقم ٨٦٤ لسنه ١٩٧٦ بشأل لائحة أكاديمية الشرطة.

شروط التقدم لكلية الشرطة 2021

-أن يكون مصري الجنسية، من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنُس، وأن يكون محمود السيرة وحسن السُمعة.

-الا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات، أو ما يُماثلها من الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مُقيدة للحُرية فى جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة

- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحُكم أو بقرار تأديبي نهائي

-أن يكون مُستوفيًا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن، بحيث لا يقل طول قامة الطالب عن 170 سم

-وأن تتوفر فيه شرط القوام "أقصى وزن = طول الطالب – 90"، وألا يزيد عمره عن 22 سنة ميلادية فى أكتوبر ٢٠٢١ ، فضلًا عن استكماله لشروط اللياقة الصحية للخدمة فى هيئة الشرطة، واجتيازه اختبارات اللياقة البدنية بما لا يقل عن 50 % من مجموع الدرجات المقررة للاختبار، وألا يكون المتقدم متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية.

شروط التقدم لقسم الضباط المُتخصصين بكلية الشرطة 2021:

- ذات الشروط السابقة الواردة من ١ الى ٤ بالإضافة الى :

- ان يكون مستوفى لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن وفقا لما يلى:

-الا يقل طول القامة للطالب عن ١٦٥ سم وللطالبات عن ١٦٠ سم.

-الا تقل درجة الابصار عن النصف فى كل من العينين ويصرح الكشف بنظارة.

- الا يحصل المتقدم للاختبار على نسبة اقل من ٤٠٪؜ من مجموع الدرجات المقررة لاختبارات اللياقة البدنية.

-ان يجتاز بنجاح الكشف الطبي المتقدم الذى تجريه اللجنة الطبية المختصة.

- الا يزيد السن فى اول أكتوبر ٢٠٢١ على ٢٨ سنه او ما يعادلها و٣٠ سنه للحاصلين على البكالوريوس او الليسانس او ما يعادلها و٣٠ سنه للحاصلين على درجة الماجستير و٣٥ سنه للحاصلين على درجة الدكتوراه او ما يعادلها .

- ان يكون حاصلا على المؤهل الجامعي هذا العام ٢٠٢١ او العام السابق ٢٠٢٠.

الاختبارات التى يقوم بها المتقدمين لكلية الشرطة 2021

- اختبار القُدرات: وهو اختبار تحريرى يستهدف قياس مستوى ثقافة الطالب ومعلوماته العامة وليس للطالب حق الاعادة فى هذا الاختبار فى حالة الرسوب

- اختبار السمات: ويتم من خلال اخضاع الطالب لبطاريتين لقياس القدرات العقلية والسمات الشخصية والميول المهنية ولا يحق للراسب الاعادة فى هذا الاختبار .

- إختيار المقاس والقوام:

-إختبار المقاس : يتم قياس طول القامة للتأكد من استيفاء المقاييس المطلوبة، وفي حالة عدم إستيفاء المقاييس المطلوبة لا يكون للطالب حق الإعادة

-إختبار القوام : يتم إختبار القوام من خلال التأكد من تناسب الطول مع الوزن (الطول - ۹۰) ويكون للطالب حق الإعادة لمسرة واحدة فقه

- الكشف الطبي: يتم إجراء الكشوف الطبية المقررة أمام اللجنة الطبية المختصة، وللمتقدم في حالة رسوبه الحق في الاعادة لمرة واحدة فقط.

-الكشف النفسى : يتم إجرائه أمام اللجنة الطبية المختصة من

خلال مجموعة من القياسات النفسية، ولا يحق للراسب الإعادة في هذا الإختبار

الاختبار الرياضي : يؤدى الطالب الاختبار الرياضي في عدد من التمرينات الرياضية المقررة، ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة في حالة وسوبه

الكشف الطبى المتقدم : يمثل الطالب أمام لجنة طبية لإجراء اختبارات طبية متقدمة على النحو التالي:

موجات صوتية على " القلب - البطن".

رسم مخ كهربائي.

مقياس سمع تقليدي.

وظائف الكبد والكليتين.

الكشف عن العقاقير والمواد المخدرة.

تحليل الإيدز.

تحليل السكر التراكمي.

تحليل صورة دم كاملة.

تحليل هرمونات الغدة الدرقية.

تحليل إنزيم تكسير العضلات.

- لجنة اختبار الهيئة: عقب اجتياز الطالب للاختبارات السابقة بنجاح يمثل أمام اللجنة المشكلة للاختبارات والتى تقوم بتطبيق معايير المفاضلة المنصوص عليها بقانون انشاء اكاديمية الشرطة ولائحتها الداخلية بهدف انتقاء أفضل العناصر.