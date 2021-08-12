للنصب على المواطنين .. ضبط شخص يدير كيانا طبيا وتعليميا بدون ترخيص بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بالبحيرة) لقيامه بإدارة كيان طبى وعلاجى وتعليمى "بدون ترخيص" بالغربية ، واتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب على راغبى الحصول على شهادات جامعية ، وترويجه شهادات دراسية "مزورة" فى مجالات مختلفة زاعماً بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج ، وتحصله منهم على مبالغ مالية نظير ذلك .

وبتفتيش المقر المشار إليه عُثر على (عدد من الشهادات بأسماء أشخاص مختلفة تفيد عملهم بمهن مختلفة خلافاً للحقيقة ممهورة بأختام مزورة– عدد من الكارنيهات وأكلاشيه منسوبة للكيان المشار إليه - دفاتر تحصيل رسوم وإيصالات إستلام نقدية تفيد إستلام مبالغ مالية - مجموعة من الملفات الخاصة بالطلاب - جهاز كمبيوتر يحتوى على العديد من الملفات وبرامج تعديل الصور محمل عليه صور الشهادات المضبوطة "خالية البيانات ومعدة للتزوير"- هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على محادثات ورسائل متبادلة تؤكد نشاطه الإجرامى) ، كما تم ضبط (كميات كبيرة من الأدوية والمستحضرات الطبية لعلاج الأمراض المختلفة "مجهولة المصدر" - عدد من الأجهزة الطبية).. وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.