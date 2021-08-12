نشرة المنوعات.. طيار يهبط أمام مطعم ليأكل الأيس كريم.. ممثلة مكسيكية حامل في الـ69 من عمرها والأب 29 عاما..و أم تكافح كورونا أثناء ولادتها

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل حول العالم، لذا نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى في السطور التالية.

طيار يهبط أمام مطعم ليأكل الأيس كريم

بوط طائرة هليكوبتر حمراء وسط احد مواقف السيارات بالقرب من مطعم شهير الوحيد في المدينة الذي يقدم كعكة من الايس كريم.

ممثلة مكسيكية حامل في الـ69 من عمرها والأب 29 عاما

أعلنت الممثلة المكسيكية، لين ماي البالغة من العمر 69 عاما، عبر صفحتها الخاصة على موقع "إنستاجرام" حملها من شريكها ماركوس دي، البالغ من العمر 29 عاما.

أم تكافح كورونا أثناء ولادتها

قضت سييرا شوب أخر أيام حملها وحيدة داخل غرفة العزل والعناية بالمستشفى وبدون زوجها جمال شوب، والذي وثّق المعاناة من خلال فيديوهات صورها ونشرها على موقع تيك توك.

علماء يوضحون طرق القضاء على كورونا نهائيا

يعتمد الباحثون، في الدراسة التي نُشرت في دورية "بي أم جي" الطبية، على متغيّرات ومعادلات تُقارن بين فيروسات كورونا والجدري وشلل الأطفال.

حرائق الغابات تخرج عن السيطرة في اليونان

اندلعت حرائق الغابات مرة أخرى بشكل خارج عن نطاق السيطرة في شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية في ظل جبهة نيران لحوالي 10 كيلومترات بالقرب من بلدية جورتينيا.

