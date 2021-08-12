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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

النيل يتجاوز منسوب الفيضان في الخرطوم

فيضانات السودان
فيضانات السودان

وصل منسوب النيل عند ولاية العاصمة السودانية الخرطوم أمس الأربعاء إلى 17.10 متراً، متجاوزاً منسوب الفيضان بـ 60 سنتيمتراً، مما يعني أن على القاطنين في الخرطوم وشمالها اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة حمايةً للأنفس والممتلكات.

ووفقًا لوكالة الأنباء السودانية، أوضح البيان اليومي للجنة الفيضان أن إيراد النيل الأزرق عند الحدود السودانية الإثيوبية بلغ 629 مليون متراً مكعباً، بينما بلغ  إيراد نهر عطبرة عند الحدود السودانية الإثيوبية 292 مليون متراً مكعباً.

وزاد تصريف المياه عند خزان الروصيرص  4 مليون متر مكعب نهار اليوم ليصل الى 631 مليون متر مكعب مقارنة بالأمس، حيث كانت الكمية 627 مليون متر مكعب، وزاد الإيراد عند سنار ليبلغ 725 مليون متر مكعب مقابل 717 مليون متر مكعب ليوم أمس بزيادة بلغت 8 مليون متر مكعب.

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وكان أعلى نقصان في الإيراد مقارنة بالأمس عند مروي إذ بلغ اليوم 780 مليون متر مكعب مقابل 800 مليون متر مكعب ليوم أمس بنقصان بلغ 20 مليون متر مكعب.

وزاد تصريف جبل أولياء وعطبرة وأعالي السيتت وخشم القربة إذ سجل جبل أولياء 70 مليون متر مكعب اليوم مقارنة ب66 مليون متر مكعب ليوم أمس، أي بزيادة بلغت 4 مليون متر مكعب وكان أعالي عطبرة والستيت سجل 290 مليون متر مكعب اليوم مقارنة ب 256 مليون متر مكعب ليوم أمس ليكون الفارق 34 مليون متر مكعب.

وحذر البيان اليومي للجنة الفيضان بأن قطاع سنار – الخرطوم سوف يشهد ارتفاعا بمعدل 3 سم وقطاع مروي – دنقلا الذي سوف يشهد ارتفاعا بمعدل 4 سم، ويشهد قطاع شندي عطبرة ارتفاعا بمعدل 5 سم ويستقر والإرتفاع الأعظم في الخرطوم والتي سجلت 17.10 متر متجاوزة منسوب الفيضان ب 60 سم، اي باكثر من نصف متر.

وختم البيان اليومي للجنة الفيضان بالتنبيه الى انه "على المواطنين في كل القطاعات أخذ كل التحوطات اللازمة".

السودان النيل الخرطوم فيضانات سد النهضة

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