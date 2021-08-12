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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفيات كورونا في روسيا

روسيا تسجل حصيلة قياسية جديدة في وفيات كورونا اليومية

روسيا تسجل حصيلة
روسيا تسجل حصيلة قياسية جديدة في وفيات كورونا اليومية

أعلنت روسيا، اليوم الخميس، عن تسجيل قفزة قياسية في عدد الوفيات التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشارت السلطات الصحية في روسيا إلى تسجيل 808 وفيات بفيروس كورونا في حصيلة يومية قياسية جديدة؛ وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وأشارت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس المستجد في روسيا إلى تسجيل 21932 إصابة كورونا جديدة؛ خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل بذلك إجمالي عدد الإصابات الإجمالي منذ بداية الجائحة إلى 6534791 إصابة.

وجاء في بيان الغرفة أنه "تم خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسجيل 21932 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 84 إقليما في روسيا، ليصل عدد الحالات المؤكدة في 85 إقليماً إلى 6534791 "​​​.

وأشار إلى تسجيل 808 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 168049 شخصًا.

ويأتي ذلك بعد يومين من تراجع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في روسيا إلى ما تحت عتبة الـ22 ألفا.ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (2076 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1804 حالات).

وفي سياق أخر،  قالوزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، أمس، أن لقاح «سبوتنيك في» الذي تنتجه بلاده للوقاية من «كوفيد - 19»، فعّال بنسبة 83 في المائة في مقاومة سلالة «دلتا» المتحورة من فيروس «كورونا»، وهي نسبة تقل عن التوقعات السابقة.

وكانت الشركة المطورة للقاح قالت في يونيو إنه فعال بنحو 90 في المائة في الوقاية من «دلتا». 

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