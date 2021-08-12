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رئيس التحرير
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منوعات

بريء أم مذنب؟

قتلوه وحرقوه.. اشتباه في إشعال الحرائق ينهي حياة فنان جزائري بطريقة مأساوية

اشتباه في إشعال الحرائق
اشتباه في إشعال الحرائق ينهي حياة فنان جزائري بطريقة مأساوية

 تعرض شاب جزائري لنهاية مأساوية على يد بعض المواطنين شملت قتله ثم حرق جثته لمجرد اشتباه في إشعاله للحرائق في ولاية تيزي وزو بالجزائر.  

بداية القصة المأساوية 

حالة من الصدمة أثارتها مقاطع فيديو وصور متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن مقتل شاب في مدينة   الأربعاء نايت ايراثن في ولاية تيزي وزو الجزائرية وفقًا للموقع الرسمي لإذاعة «دويتشه فيله الألمانية».

وحسب مقاطع الفيديو المتداولة، تم القبض على الشاب من قبل مجموعة من الشباب الذين أصروا على تصفيته، ليتدخل رجال الشرطة وينتزعوه منهم لأخذه إلى التحقيق، لكن لسوء الحظ عاد الشباب الغاضبون، وسحبوه من سيارة الشرطة، ثم قتلوه وحرقوا جثته. 

وبعد ساعات قليلة من انتشار فيديو الشاب، رد مجموعة من الأشخاص من مدينة مليانة بولاية المدية، غرب العاصمة على الفيديو الذي استنكره الكثيريين.

مواطنون: الشاب بريء ويعمل فنان 

وأكدوا أن الذي تم إحراقه هو ابن مدينتهم، وأنه فنان موسيقي، يدعى جمال بن إسماعيل، تنقل للمنطقة المتضررة، الأربعاء نايت إيراثن ، لتقديم المساعدة للأهالي في إخماد النار محمّلا بالعتاد.

أعيان القبائل ستقدم اعتذار لعائلته 

نقل موقع «الجزائر 1» أن أعيان منطقة القبائل، وممثلي قرى  الأربعاء ناث إيراثن سيتوجهون إلى مليانة غدًا لتقديم الاعتذار والتعازي نيابة عن المنطقة لأسرة الشاب المتوفى.

تنكيل كبير بجثة الشاب 

وأظهرت مقاطع فيديو كيف اقتحمت مجموعة من الأشخاص سيارة شرطة وسحبت الشاب إلى الخارج ثم اعتدوا عليه بالرفس، وأظهر فيديو آخر الشاب مرميا على الأرض عاري الصدر وهو يظهر فاقدا للوعي، وحوله مئات من الأشخاص، وفي فيديو آخر جثتته وهي تتعرض للحرق.

ارتفاع عدد ضحايا الحرائق 

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن النائب العام لدى مجلس قضاء ولاية تيزي وزو، عبد القادر عمروش بأن  عدد ضحايا الحرائق التي اندعلت أول أمس الإثنين بالولاية حتي اليوم بلغ 69 قتيلا منهم 20 عسكريا.

شكر للشعب المصري 

ووجه الإعلامي الجزائري رياض أبو زينة، الشكر لـ الشعب المصري لوقوفه بجانب الجزائر بعد الحرائق الهائلة التي شهدتها، قائلا: «إعلان الحداد لمدة 3 أيام في الجزائر هو تجسيد لحالة الحزن التي خلفتها حرائق المهولة التي لم نكن نتوقعها ولم تشهدها البلاد من قبل».

وأضاف «أبو زينة» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج «التاسعة» المذاع على قناة «الأولى» الفضائية: «الحرائق أدت إلى وفاة 69 ضحية بين مدنيين وعسكريين بسبب حرائق الجزائر وهناك مئات المصابين». 

وتابع الإعلامي الجزائري: «أنشطة وزارة التضامن مستمرة لدعم المصابين، واليوم كان هناك قافلة من المساعدات توجهت إلى المحافظات التي يتواجد بها حرائق، مختتمًا: نعيش مأساة حقيقية في الجزائر ولم نتوقع تطور الحرائق بهذا الشكل». 

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