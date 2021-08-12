عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد مخزن الأدوية الرئيسي بحي شرق

محافظ أسيوط
محافظ أسيوط

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط خلال جولة ميدانية سير العمل بمخزن الأدوية الرئيسي بحي شرق مدينة أسيوط للتأكد من انتظام صرف الكميات اللازمة من الأدوية لجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية والمستشفيات بنطاق المحافظة والتأكد من توافر المخزون الاستراتيجي منها بكميات كافية.

 

وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان للمتابعة والتفتيش على جميع المنشآت الصحية بالمحافظة بصفة دورية للوقوف على توافر المستلزمات والأدوية وتوافر الاحتياجات اللازمة للمستشفيات وخاصة المستخدمة علاج فيروس كورونا .

المجلس الوطني للتدريب والتعليم يعتمد مركز تدريب مياه أسيوط

تجديد إعتماد جودة مستشفيات الراجحى والقلب والأطفال والمسالك بجامعة أسيوط

محافظ أسيوط: ضبط 350 بطاقة تموينية وفرض عقوبات على المخابز المخالفة

رافقه خلال الجولة الدكتورة راندا رفعت مدير إدارة الصيادلة بمديرية الصحة والدكتورة سمر محمد مدير ادارة التموين الدوائي وأيمن محروس رئيس حي شرق.


حيث بدأ المحافظ جولته بتفقد أقسام مخزن الأدوية الرئيسي المجاور لمستشفى الرمد والذي يضم أدوية المستشفيات والوحدات الصحية والأمصال والطعوم ومخزن أدوية كورونا ومخزن أدوية تنظيم الأسرة ومستلزمات الاقتصادي واستمع إلى شرح من الدكتورة راندا رفعت مدير إدارة الصيادلة بمديرية الصحة عن الأرصدة المتوفرة وكميات الأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد واحتياجات المستشفيات والمخزون الاستراتيجي المتوفر واطمئن على توافر الأرصدة والتي تكفي لمدة شهرين وعدم وجود أية معوقات تخص إنتظام سير العمل وأعمال الصرف لجميع المنافذ الصحية خاصة الأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد واحتياجات المستشفيات وتابع سير العمل بغرف تخزين الأدوية بأنواعها وخاصة الأدوية المستخدمة في بروتوكول العلاج الخاص بمرضى فيروس كورونا المستجد وتأكد من توافرها بكميات كبيرة لسد احتياجات مستشفيات العزل والمستشفيات المركزية والعامة وتابع دفاتر الصادر والوارد من الأدوية.    


ووجه المحافظ – خلال الزيارة – بضرورة الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة جائحة كورونا والمتابعة المستمرة للأرصدة والصادر والوارد للمخزن من خلال قاعدة البيانات الالكترونية والوقوف على الاحتياجات وكميات الأدوية المتوفرة وفقًا لمعدلات الاستهلاك الحالية مشددًا على ضرورة توفير مخزون استراتيجي من الأدوية لسد الاحتياجات المستقبلية للمستشفيات حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات وتوفير الشنط الخاصة بعلاج حالات العزل المنزلي والمخالطين بكافة القرى والمراكز كما شدد على ضرورة تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وارتداء الكمامات لجميع العاملين والمترددين على المخزن حفاظاً على صحتهم.   


كان محافظ أسيوط قد ناشد المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامات والإلتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان "www.egcovac.mohp.gov.eg" للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح وذلك من خلال الخط الساخن 15335 معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg" وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية او من خلال تطبيق "صحة مصر".

IMG-20210812-WA0002
IMG-20210812-WA0002
IMG-20210812-WA0005
IMG-20210812-WA0005
IMG-20210812-WA0004
IMG-20210812-WA0004
IMG-20210812-WA0007
IMG-20210812-WA0007
IMG-20210812-WA0006
IMG-20210812-WA0006
IMG-20210812-WA0008
IMG-20210812-WA0008
IMG-20210812-WA0009
IMG-20210812-WA0009
IMG-20210812-WA0010
IMG-20210812-WA0010
IMG-20210812-WA0011
IMG-20210812-WA0011
IMG-20210812-WA0012
IMG-20210812-WA0012
IMG-20210812-WA0013
IMG-20210812-WA0013
محافظ أسيوط اللواء عصام سعد مخزن الأدوية حى شرق الأدوية الخدمات الطبية فيروس كورونا المستشفيات اخبار اسيوط اخبار المحافظات اخبار محافظة اسيوط

موضوعات متعلقة

تجديد إعتماد جودة مستشفيات الراجحى والقلب والأطفال والمسالك بجامعة أسيوط

محافظ أسيوط: نعمل على تحقيق التنمية الشاملة للريف المصري.. فيديو

ترشيحاتنا

أمين اتحاد عمال مصر: الدولة اهتمت بالعمالة غير المنتظمة خاصة مع ظهور كورونا

هيئة الدواء المصرية: انطلاق برنامج ممارسات التصنيع الجيد لخريجي وطلبة الصيدلة

الكاميرات والتحريات.. جثة شاب تثير الجدل وسط شوارع الجيزة

الـ 46 عالميا.. منتخب مصر يحافظ على مركزه في تصنيف الفيفا

سلخانة تعذيب على يد زوج.. حلق شعر زوجته بـ المطوة وأجبر أبنائه على التسول

من أراد أن تستجاب دعوته فعليه بهذا العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رعب في برج الجمالية.. ما السر وراء وضع سور على برج الاتصالات؟

صدمة للزمالك| عرض مُغرٍ من الدحيل لضم بن شرقي على طريقة ساسي

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. الإعلان عن الأوائل خلال ساعات

وفاة طه عثمان لاعب وادي دجلة السابق في حادث أليم

يصغرها بـ 15 عاما.. موعد زواج نجوى كرم

لـ ملاك ومستأجري العقارات.. الحبس والغرامة حال عدم القيام بهذا الإجراء

حال خسارة الدوري .. شوبير يكشف صدام مرتقب بين الأهلى واتحاد الكرة

حكاية فرح تحول الى مأتم.. وإصابات برش خرطوش في القليوبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرى تنظم 3 ندوات بـ كنيستى  العذراء والبابا كيرلس بالإسكندرية.. صور

فستان أبيض مكشوف.. حفل زفاف نيللي كريم بالساحل الشمالي.. شاهد

شاهد.. النيران تأكل غابات الجزائر.. ما الذي يحدث في بلد المليون شهيد؟

طريقة عمل شوربة خضار بالفراخ .. 6 وصفات مختلفة أبرزها بالشعرية

فيديو

عمرو دياب يرقص فى حفل زفاف نيللى كريم.. فيديو

فيديو جراف| التوك توك كلمة السر.. العثور على جثة طفل مذبوحا

اختفاء الجمال الثلاثة عن أعين المشركين .. معجزات في هجرة النبي

فيديو جراف.. البنجر .. يقي من السرطان ويخفض ضغط الدم

المزيد

ساحة رأي

آية السيد تكتب: لماذا تبكى النساء كثيراً؟

عبد المعطى أحمد يكتب: «كورونا» والحق فى دعاوى ضد مرتكبيها!

المستشار محمد البياع يكتب: الأعمال والقانون

نهى حمدى تكتب: من البكينى إلى البوركينى

سارة محمد منسي تكتب: تصالح مع ذاتك

فاطمة حسن تكتب:  الحكم على الأموات بين التفريط والإفراط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

شريف سمير

لماذا يبكون «ميسى»؟!

بهجت العبيدي

حرية العقل وتطور الأمم

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ