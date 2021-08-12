محافظ أسيوط يتفقد مخزن الأدوية الرئيسي بحي شرق

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط خلال جولة ميدانية سير العمل بمخزن الأدوية الرئيسي بحي شرق مدينة أسيوط للتأكد من انتظام صرف الكميات اللازمة من الأدوية لجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية والمستشفيات بنطاق المحافظة والتأكد من توافر المخزون الاستراتيجي منها بكميات كافية.

وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان للمتابعة والتفتيش على جميع المنشآت الصحية بالمحافظة بصفة دورية للوقوف على توافر المستلزمات والأدوية وتوافر الاحتياجات اللازمة للمستشفيات وخاصة المستخدمة علاج فيروس كورونا .

رافقه خلال الجولة الدكتورة راندا رفعت مدير إدارة الصيادلة بمديرية الصحة والدكتورة سمر محمد مدير ادارة التموين الدوائي وأيمن محروس رئيس حي شرق.



حيث بدأ المحافظ جولته بتفقد أقسام مخزن الأدوية الرئيسي المجاور لمستشفى الرمد والذي يضم أدوية المستشفيات والوحدات الصحية والأمصال والطعوم ومخزن أدوية كورونا ومخزن أدوية تنظيم الأسرة ومستلزمات الاقتصادي واستمع إلى شرح من الدكتورة راندا رفعت مدير إدارة الصيادلة بمديرية الصحة عن الأرصدة المتوفرة وكميات الأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد واحتياجات المستشفيات والمخزون الاستراتيجي المتوفر واطمئن على توافر الأرصدة والتي تكفي لمدة شهرين وعدم وجود أية معوقات تخص إنتظام سير العمل وأعمال الصرف لجميع المنافذ الصحية خاصة الأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد واحتياجات المستشفيات وتابع سير العمل بغرف تخزين الأدوية بأنواعها وخاصة الأدوية المستخدمة في بروتوكول العلاج الخاص بمرضى فيروس كورونا المستجد وتأكد من توافرها بكميات كبيرة لسد احتياجات مستشفيات العزل والمستشفيات المركزية والعامة وتابع دفاتر الصادر والوارد من الأدوية.



ووجه المحافظ – خلال الزيارة – بضرورة الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة جائحة كورونا والمتابعة المستمرة للأرصدة والصادر والوارد للمخزن من خلال قاعدة البيانات الالكترونية والوقوف على الاحتياجات وكميات الأدوية المتوفرة وفقًا لمعدلات الاستهلاك الحالية مشددًا على ضرورة توفير مخزون استراتيجي من الأدوية لسد الاحتياجات المستقبلية للمستشفيات حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات وتوفير الشنط الخاصة بعلاج حالات العزل المنزلي والمخالطين بكافة القرى والمراكز كما شدد على ضرورة تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وارتداء الكمامات لجميع العاملين والمترددين على المخزن حفاظاً على صحتهم.



كان محافظ أسيوط قد ناشد المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامات والإلتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان "www.egcovac.mohp.gov.eg" للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح وذلك من خلال الخط الساخن 15335 معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg" وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية او من خلال تطبيق "صحة مصر".

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