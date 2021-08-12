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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفيرة الابتسامة.. وفاة الطفلة السعودية ريتاج الشهري بمرض نادر

ريتاج الشهري
ريتاج الشهري

فارقت الطفلة السعودية ريتاج الشهري، الحياة أمس الأربعاء، بعد صراع مع مرضها النادر الذي جعلها أيقونة للصبر والإصرار على مواجهة المرض.

وعُرفت ريتاج الشهري باسم "سفيرة الابتسامة“ بتحديها للمرض النادر، الذي لازمها منذ أشهرها الأولى في الحياة.

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وعانت ريتاج منذ طفولتها من مرض نادر تسبب لها بتليف رئوي ونقص المناعة.

وقال والدها محمد الشهري في تصريحات سابقة عن مرض ابنتها" ظهر بعد ولادتها بتسعة أشهر، إلا أن حالتها ساءت بعد عمر السنتين بعد حدوث انحناء في العمود الفقري سبب لها نزيفا“.

وأوضح أنه كان يعبئ أسطوانات الغاز لها يوميا من المستشفى، حيث إن المستشفيات توفر أسطوانتي غاز أو 3 كحد أقصى، وتوفر الباقي للمرضى الآخرين، ما اضطره للجوء لتعبئة الأسطوانات؛ حيث كان يعبئ نحو 8 أسطوانات يومياً كان سعر الواحدة يصل لـ 400 على الأقل.

ولفت إلى أن معظم الأطباء أشاروا إلى أن مرض ريتاج ليس له علاج وكان مؤمنا بقضاء الله وقدره، مضيفاً أن ابنته حظيت بشهرة على مواقع التواصل الاجتماعي وكان يتابع حساباتها يومياً أملاً في إيجاد معين، لكن النتائج كانت عكس ذلك.

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