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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بـ حجة المساج.. ضبط شبكة دعارة بالإسكندرية

فتاة
فتاة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الآداب العامة.

أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة جرائم الآداب العامة بمديرية أمن الإسكندرية وجود حساب على أحد مواقع التواصل الإجتماعى للإعلان عن جلسات "مساج" تتطور لإقامة علاقات منافية للآداب نظير مبالغ مالية.


عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بالبحيرة)  وبصحبته (إحدى السيدات– مقيمة بالإسكندرية) حال قيام الأول بتسهيل استغلال الثانية لممارسة الأعمال المنافية للآداب  بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، وبحوزتهما (3 هاتف محمول – مظروف بداخله صور لمحادثات الإتفاق على نشاطهما المؤثم).. بمواجهتهما أيدا ما جاء بالتحريات.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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