ضبط 2500 علبة سجائر قبل طرحها بالسوق السوداء ومخابز مخالفة بالدقهلية

شنت مديرية التموين بمحافظة الدقهلية، برئاسة محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية وعبدالوهاب عبدالرحيم وكيل المديرية بشأن اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على الدعم، ومراقبة المخابز والأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، واستهداف القائمين على تخزين السجائر وبيعها في السوق السوداء وتحت إشراف على حسن مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية ومحمد زغلول رئيس قسم الرقابة التموينية.



أسفرت الحملة الأولى برئاسة السيد البيسي يرافقه أمجدى حموده عن ضبط ٢٥٠٠ علبة سجاير قبل طرحها بالسوق السوداء بدون فاتورة دالة على مصدر حيازتها وتم التحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.عدد ٢ مخبز للتصرف في إجمالى 120 شيكارة دقيق بلدى مدعم 7 مخابز نقص وزن بمقدار 7 : 16 جراما، 2 مخبز توقف عن الإنتاج بدون إذن و تحرير محضر لبيع السجائر بازيد من السعر الرسمى ومحضر لعدم الإعلان عن الأسعار للمواطنين.

وأسفرت الحملة الثانيةبرئاسة محمد صالح وعضوية محمد رميس وايمن الحنفي عن ضبط و2 مخبز تصرف فى إجمالى 24 شيكارة دقيق بلدى مدعم 9 مخابز موازين بمقدار 12 : 19 جراما و2 مخبز لعدم احتفاظ بسجل تفتيش .

وتم تحرير 3 محاضر عدم إعلان أسعار و2 محضر شهاده صحية عدد محضر عدم إعلان عن السلع التموينيه وسوف تتواصل الحملات التموينية لضبط المخالفين.