المحافظات في 24 ساعة.. يقظة قائد قطار أسوان تنقذ سيارة زفاف عروسين من كارثة..محمود حميدة مغطى بـ رمال سيوة ..وإصابة 7 أشخاص فى حنة

شهدت مختلف المحافظات على مدار 24 ساعة ، عددا من الأحداث والفعاليات المختلفة، والتي يرصدها موقع صدى البلد الإخباري لقرائه في سياق التقرير التالي:

أنقذت العناية الإلهية عدة أشخاص، من الموت، ومنع وقوع كارثة محققه علي شريط السكة الحديد أثناء قيمنا بقطار 89 أسوان / الإسكندرية.

تمكن الأطباء بمستشفي شبين الكوم التعليمي في محافظة المنوفية من استخراج فرشاة أسنان من بطن سيدة.

لقى طفلين، اليوم، مصرعهما غرقاً في ترعة المفتي، بإحدى قرى مركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ

تزايدت حالات الانتحار والتهديد خلال الآونة الأخيرة بمحافظة الدقهلية خاصة بمدينة الجمالية حيث أقدم شخصان على الانتحار مهددين بإلقاء نفسيهما من أعلى برج اتصالات بالمدينة .

وتدخلت قوات الأمن والشرطة بمدينة الجمالية ومجلس مدينه الجمالية من أجل تهدئتهما وإنزالهما من أعلى البرج وتمكنوا من ذلك.

تسلمت مراكز التطعيمات المخصصة للمسافرين للخارج في محافظة الإسماعيلية، الجرعات الخاصة بلقاح جونسون آند جونسون لبدء تطعيم المسافرين، بعد تحليل اللقاح من قبل هيئة الدواء المصرية.

فجأة وبدون أى مقدمات تحولت حنة عروس بقرية عرب العيايدة بمركز الخانكة فى القليوبية إلى صراخ وعويل عقب قيام أحد الأشخاص باطلاق الأعيرة النارية نتج عنها إصابة 7 أشخاص من بينهم أطفال.

أعلن أسامة القاضي، محافظ المنيا، أنه يجري العمل حاليا على تنفيذ 99 مشروعًا في قطاع التعليم، من إجمالي 211 مشروعا، في إطار المشروعات الخدمية بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشملت تطوير 192 قرية و757 تابعا في 5 مراكز بالمحافظة.

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات رفع السيارات المتهالكة والمهملة المتروكة بالشوارع وذلك بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة .

تشهد واحة سيوة بـ محافظة مطروح إقبالا كبيرا من زوار الواحة خاصة خلال الشهر الحالي للعلاج بالدفن في رمال واحة سيوة.

شهدت 16 قرية بمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، انقطاع التيار الكهربي عن وحداتهم السكنية ومنازلهم الريفية من الساعة 3 صباحا وحتى الآن.