سهلة وصحية.. طريقة عمل الذرة المحمصة اللذيذة

تعد المقرمش هي أكثر ما يعشقه الكبار والصغار وخصوصا بأيام الاجازة والصيف ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل الذرة المحمصة اللذيذة

المكونات:

-كوبان من الذرة الصفراء حجمها كبير ومجفّفة

-ثلاث ملاعق كبيرة زيت ذرة

-ملعقة بهارات حسب الرغبة

طريقة تحميص الذرة :

نضع الذرة في وعاء مع 8 أكواب ماء دافئ ونتركها لتنقع لمدّة تتراوح ما بين (12-18) ساعة.

تصفى الذرة من الماء وتغسل جيدًا ثم تجفف بواسطة مناشف ورقية خاصة بتجفيف الحبوب أو يمكن أن نتركها في مصفاة ذات فتحات واسعة بحيث نتخلّص من الماء ثمّ نجففها بواسطة فوطة نظيفة.

تسخّن الفرن على حرارة 280 درجة.

نضع حبات الذرة في مقلاة للتحميص ونضيف إليها زيت الذرة مع مراعاة ألا تكون الحبات فوق بعضها.

نضعها في الفرن مع التقليب كل 6 دقائق ونتركها لمدة 30 دقيقة أو عندما نرى أنّ لونها أصبح بنيًا.

نُخرجها من الفرن ونضع حبات الذرة على ورق لامتصاص الزيت.

نُحضر البهارات ( ملح، وبهارات الفشار وثوم بودرة ) ونرشّها على الذرة.

تترك حتى تجفّ لمدة يوم أو أكثر لتكون هشة.