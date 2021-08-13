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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في حفل كامل العدد.. خالد سليم لجمهور أوبرا الإسكندرية: "وحشتوني يا غاليين"

الفنان خالد سليم
الفنان خالد سليم على مسرح أوبرا الإسكندرية

أحيا الفنان خالد سليم حفلا غنائيا كبيرًا مساء اليوم الخميس، على مسرح دار أوبرا الإسكندرية "مسرح سيد درويش".

وفي بداية الحفل، أعرب الفنان خالد سليم عن سعادته بالعودة إلى جمهور الإسكندرية واحيائه حفل الليلة، مرددا"وحشتوني جدا يا غاليين"،  ثم قدم عددا من أغانيه المتميزة منها عيشنا قد ايه .. غايب عني .. كل نظره .. استاذ الهوي .. لكل عاشق وطن .. لسه كبير.. اللي فات مات .. ليالي سهرانة .. حتروح بدري ليه.

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كما أبدع في أغاني "بلاش الملامة.. حلم عمري.. انا حبيت..عشمني عيش..أربع حروف.. "كده يا قلبي" للمطربة شيرين ، ورائعة جارة القمر فيروز "نسم علينا الهوى".

وقد رفع شباك التذاكر شعار كامل العدد قبل مايقرب من أسبوعين من موعد الحفل.

وتواصل دار اوبرا الإسكندرية حفلات شهر أغسطس  الجاري بحفل فني يوم الأحد المقبل للمطربة كارمن سليمان.

الاسكندرية الفنان خالد سليم كارمن سليمان سيد درويش شباك التذاكر اوبرا الاسكندرية

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