أزمة جديدة تطارد حلا شيحة بسبب حساب وهمي على فيسبوك

عاد اسم الفنانة حلا شيحة ليتصدر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي من جديد بسبب صورة جديدة لها انتشرت على موقع فيسبوك وتسببت في جدل كبير حولها.

نشر حساب وهمي غير موثق باسم الفنانة حلا شيحة صورة لها من جلسة تصوير سابقة، ارتدت فيها ملابس كاشفة وتخلت فيها عن الحجاب الذي عادت إليه مؤخرا فاعتقد البعض أنها غيرت موقفها مرة أخرى.

اعتاد حساب باسم حلا شيحة على موقع فيسبوك نقل منشوراتها من حسابها الموثق على تطبيق انستجرام، وطرحه باسمها على صفحتهم فاعتقد كثير من الجمهور والمتابعين أنه حسابها الرسمي.

وشارك هذا الحساب صورة للفنانة حلا شيحة مرتدية ملابس كاشفة في جلسة تصوير قديمة وجالسة على سرير، ما تسبب في انتقادها في التعليقات.

الصورة المنتشرة لحلا شيحة على فيسبوك

أزمة حلا شيحة وتامر حسني

جاء ذلك عقب أزمة حلا شيحة وتامر حسني التي تصدرت محركات البحث على مدار فترة طويلة خلال الشهر الماضي بعدما تبرأت الفنانة الشهيرة من دورها في فيلم مش أنا وعاتبت نجم الجيل على طرح كليب أغنية التقطت لهما ضمن أحداث الفيلم في شهر ذي الحجة.

بدأت الأزمة مع نشر تامر حسني لكليب أغنية « بحبك » من أحداث فيلم مش أنا، وهو ما ردت عليه حلا شيحة برفض واستنكار وتبعته بحديث عن الفن والأطر الفنية التي ينبغي أن يلتزم بها الجميع.

حلا رفضت مشاهد الكليب وقالت إنها طلبت من تامر حسني حذف بعض اللقطات لكنه لم يلتزم.

في حين رد تامر حسني وصناع فيلم مش أن على حلا شيحة بأنهم لم يخونو الاتفاق معها، وهي من احتجبت عنهم ورفضت الرد على مكالماتهم في الفترة الأخيرة.

هجوم حلا شيحة على الوسط الفني، ونصائحها التي لم يقبل بها عدد كبير من الممثلين، سببت استياءً للكثيرين الذين طالبوا بشطبها من النقابة.

واستجاب نقيب الممثلين أشرف زكي وأعلن شطب حلا شيحة نهائيًا من نقابة الممثلين، وهو الأمر الذي قابلته حلا شيحة بالترحيب.

وكتب حلا: "حابة أشكر كل الناس الجميلة علي رسايلهم الجميلة المشجعة.. وحابة أشكر كل الصحافة اللي نشرت فتوى دار الإفتاء النهارده اللي موقفي هو نفس موقفها اللي بيوضح إن التمثيل و الفن عموما زي اي مهنة في الدنيا حلاله حلال وحرامه حرام.. وأنا لا أحب أن اكون جزء من اي نوع من التطرف سواء باسم الدين او باسم الفن.. ولو نقابة المهن التمثيلية ترفض موقف دار الإفتاء الواضح فهنيئا لي بشطبها لعضويتي".