ارتفاع مفاجئ بـ أسعار الذهب اليوم.. تفاصيل

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الجمعة، بدعم من مخاوف حيال زيادة الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19)، بيد أن متانة الدولار أبقت المعدن الأصفر على مسار تسجيل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي.

وبحلول الساعة 06:55 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1756.61 دولار للأوقية (الأونصة).

والذهب منخفض 0.4 % في الأسبوع، لأسباب على رأسها هبوطه الحاد يوم الإثنين، عقب بيانات قوية للوظائف الأمريكية جددت رهانات على تقليص مجلس الاحتياطي الاتحادي للتحفيز مبكرا.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة 0.5 % إلى 1759.70 دولار.

وقال ”مايكل لانجفورد“ المدير لدى إير جايد لاستشارات الشركات إن ”الاضطراب المستمر الناجم عن كوفيد، يعني أنه من المرجح للغاية أن تواصل البنوك المركزية عالميا تقديم التحفيز، مما سيغذي في نهاية المطاف التضخم ويرفع أسعار الذهب في الأمد الطويل“.

وأضاف أنه ”في الأمد القصير، نتوقع أن يتماسك الذهب بين 1750 و1800 دولار“.

واعترى الضعف الأسواق الآسيوية، اليوم الجمعة، إذ تعرضت لضغوط بفعل تداعيات ارتفاع الإصابات بالسلالة المتحورة دلتا من فيروس كورونا في عدة دول في المنطقة.

في غضون ذلك، ظل الدولار مرتفعا قرب أعلى مستوياته في أربعة أشهر، بعد بيانات أظهرت أن أسعار المنتجين الأمريكيين سجلت أكبر زيادة سنوية في أكثر من عشر سنوات.

يأتي ذلك، في أعقاب بيانات ضعيفة لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، مما ساعد الذهب على الارتفاع 1.3 % يوم الأربعاء.

لكن البيانات دفعت المستثمرين للتطلع إلى المزيد من التلميحات من مجلس الاحتياطي الاتحادي، بشأن خططه المتعلقة بالسياسة النقدية.

ويُعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم، لكن رفع المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة سيزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا بينما يعزز الدولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 0.7 % إلى 23.32 دولار للأوقية، لكنها منخفضة نحو أربعة % في الأسبوع.

وارتفع البلاتين 0.1 % إلى 1019.64 دولار، ويتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ يونيو.

واستقر البلاديوم عند 2624.81 دولار.

في المقابل، مضى الدولار الأمريكي اليوم الجمعة، صاعدا صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مقابل منافسيه الرئيسيين، إذ يقيم المستثمرون احتمال إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي عن خططه لخفض التحفيز في الأسابيع المقبلة.

وأظهرت بيانات أمس الخميس، أن أسعار المنتجين الأمريكيين سجلت أكبر زيادة سنوية في أكثر من عشر سنوات في الاثني عشر شهرا المنتهية في يوليو.