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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أخبار البرلمان| 9 أنواع من المصروفات واجبة الخصم الضريبي.. الحبس والغرامة عقوبة التلاعب فى عداد الكهرباء.. وعربات متنقلة لتطعيم كورونا فى سبتمبر

مجلس النواب
مجلس النواب

نشر "صدى البلد" عددا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسى والبرلمانى خلال الساعات القليلة الماضية اليوم،الجمعة:

 

بعد مد خدمة مفتي الجمهورية.. دار الإفتاء خارج قانون الخدمة المدنية

 

9 أنواع من المصروفات واجبة الخصم الضريبي.. و6 فئات معفاة التحصيل

 

عضوة بـ الشيوخ: اهتمامات الرئيس بالأجيال لا تقتصر على الشباب فقط

 

الإخطار بـ بدء مزاولة النشاط.. 10 التزامات لـ حماية حق الممول بالقانون الجديد

 

6 أشهر حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبة التلاعب في عداد الكهرباء

 

صحة البرلمان تكشف احتمالية وصول متحور دلتا لـ مصر

 

بعد إطلاق موقع إلكتروني.. تعرف على شروط ترقية الموظفين بالقانون

 

بالقانون.. موظفو مصلحة الجمارك لهم حق تفتيش الأشخاص والبضائع داخل الدائرة

 

إيناس عبد الحليم: عربات متنقلة لـ تطعيم المواطنين بلقاح كورونا في الأحياء الأكثر فقرا.. سبتمبر المقبل

 

مفاجأة بشأن مد سن المعاش لما بعد 60 ومكافاة نهاية الخدمة وفقا للقانون

 

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