شبكة تهريب تابعة لفيلق القدس.. عقوبات أمريكية جديدة على إيران

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على أفراد وشركات لتورطها في شبكة تهريب نفط داعمة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وقالت الخزانة الأمريكية إنها فرضت عقوبات على 3 أشخاص و5 كيانات وسفينة بتهمة التورط في "شبكة دولية لتهريب النفط" دعما لفيلق القدس الإيراني.

وذكر بيان صادر عن الخزانة الأمريكية أن سمسار نفطي يدعى محمود رشيد، يترأس القائمة السوداء الجديدة.

واتهمته واشنطن بالشراكة مع مسؤولين بارزين في فيلق القدس الإيراني، واستخدام الشركات لتسهيل تصدير النفط الإيراني إلى مشرتين أجانب.

وأدرجت الخزانة الأمريكية مواطنان كوبيان على القائمة السوداء المرتبطة بفيلق القدس الإيراني، لكنها لم تكشف عن دورهما في تلك الشبكة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في تغريدة على تويتر إن الولايات المتحدة قررت فرض عقوبات على أعضاء شبكة دولية لتهريب النفط على صلة بفيلق القدس الإيراني.

وتابع الوزير الأمريكي "سوف نستمر في كشف وتعطيل أنشطة هؤلاء الداعمين لفيلق القدس".

وفرضت العقوبات على تلك الكيانات بموجب قانون "ماجنيتسكي الدولي"، حيث يتهم فيلق القدس باستغلال العائدات من تجارة النفط ـتمويل أنشطته على حساب الشعب الإيراني.