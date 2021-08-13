إطلاق اسم ضياء حسني على قاعة المركز الصحفي بـ الإسكندرية السينمائي

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط اطلاق اسم الناقد السينمائي الراحل ضياء حسني عضو الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما على قاعة المركز الصحفي للمهرجان في الدورة ٣٧ التي تقام خلال الفترة من 25سبتمبر حتى 2 أكتوبر المقبل.

ومن جانبه قال الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس المهرجان إن الناقد الراحل كان من أهم الداعمين والمشاركين في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، حيث كان مسئولا لعدة دورات عن مسابقة الفيلم القصير التي ينظمها المهرجان.

وأكد أباظة أن إطلاق اسم الناقد الراحل على المركز الصحفي يأتي تخليدا لذكراه وتأكيدا على دوره الكبير في دعم الثقافة السينمائية.

وفاة الناقد ضياء حسني

وكان الناقد السينمائي الراحل ضياء حسني، وافته المنية قبل يومين، وشيعت جنازته من مسجد السيدة نفيسة، عقب ظهر، أمس الخميس، ودفن جثمانه بمقابر الأسرة في المجاورين بحي الدراسة.

زوجة الراحل ضياء حسني، كتبت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،: «إنا لله وإنا اليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله تعالي زوجي الغالي ضياء حسني، اللهم اغفرله وارحمه وعافه واعف عنه، وبلغه الفردوس الأعلي من غير عتاب ولا حساب ولا سابق عذاب».