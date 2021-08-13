عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلاق اسم ضياء حسني على قاعة المركز الصحفي بـ الإسكندرية السينمائي

الناقد ضياء حسني
الناقد ضياء حسني

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط اطلاق اسم الناقد السينمائي الراحل ضياء حسني عضو الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما على قاعة المركز الصحفي للمهرجان في الدورة ٣٧ التي تقام خلال الفترة من 25سبتمبر حتى 2 أكتوبر المقبل.

ومن جانبه قال الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس المهرجان إن الناقد الراحل كان من أهم الداعمين والمشاركين في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، حيث كان مسئولا لعدة دورات عن مسابقة الفيلم القصير التي ينظمها المهرجان.

وأكد أباظة أن إطلاق اسم الناقد الراحل على المركز الصحفي يأتي تخليدا لذكراه وتأكيدا على دوره الكبير في دعم الثقافة السينمائية.

txt

دنيا سمير غانم تزور قبر العائلة في أول جمعة بعد وفاة دلال عبد العزيز.. فيديو

txt

أسرة الراحل سمير غانم تزور مقابر العائلة في الجمعة الأولى بعد وفاة دلال عبد العزيز.. فيديو

وفاة الناقد ضياء حسني

وكان الناقد السينمائي الراحل ضياء حسني، وافته المنية قبل يومين، وشيعت جنازته من مسجد السيدة نفيسة، عقب ظهر، أمس الخميس، ودفن جثمانه بمقابر الأسرة في المجاورين بحي الدراسة. 

زوجة الراحل ضياء حسني، كتبت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،: «إنا لله وإنا اليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله تعالي زوجي الغالي ضياء حسني، اللهم اغفرله وارحمه وعافه واعف عنه، وبلغه الفردوس الأعلي من غير عتاب ولا حساب ولا سابق عذاب».

ضياء حسنى ضياء حسني الناقد مهرجان الاسكندرية مهرجان الإسكندرية السينمائي مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط الاسكندرية

موضوعات متعلقة

أبيض من تاني .. حفل خيري يدعم الوحدة الوطنية بـ الأوبرا "غدا"

ماجدة خيرالله عن فيلم موسى: مشروع بيتر ميمي تحول في السينما

أخبار الفن| إصابة شريف مدكور بفيروس A.. منشور حاسم لشقيق ياسمين عبدالعزيز

"بكره حايندموا" .. أحدث أغاني محمد الحلو على يوتيوب

تزامنًا مع عيد ميلادها.. نجاة الصغيرة غنت في سن الـ16 وتزوجت مرتين

يعرض 25 أغسطس .. طرح البرومو التشويقي لفيلم 200 جنيه

في عمل من تأليفه|عبد الرحيم كمال يكشف حقيقة عودة ياسمين صبري للدراما

نجوم تحدوا فارق العمر.. نيللي كريم وهشام عاشور الأحدث.. نجوى كرم تستعد

ترشيحاتنا

بشهادة الأمم المتحدة .. التضامن: «حياة كريمة» من أهم المبادرات التنموية عالميا

نتيجة الثانوية العامة 2021.. اعرف موعد الإعلان الرسمي

مكاسب مبادرة شغلك في قريتك| إعادة توطين أهل الريف وتوفير فرص العمل

تصريحات مهمة من الرئيس ميشال عون بشأن حاكم مصرف لبنان

هنط في المية الحقوني|نشوب حريق في مركب الإعلامية بسمة وهبة بـ الساحل

خاص| بيراميدز يكشف حقيقة انتقال عبد الله السعيد للزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مأجر بلطجية وله مشاكل مع جوزي|إيه سر إلغاء فرح آية أسامة "فيديوجراف"

حياتي اتدمرت|نهاية مأساوية لحفل زفاف البلوجر آية أسامة

بعد إصابته بـ فيروس A.. شريف مدكور يحذر متابعيه من هذه الأطعمة

الأردن يعزي مصر في شهداء عمليات مكافحة الإرهاب بسيناء

لـ ملاك ومستأجري العقارات.. الحبس والغرامة حال عدم القيام بهذا الإجراء

ممثلة شهيرة تهاجم ابنة عمرو دياب بعد إعلان خطبتها

مفاجأة بشأن مد سن المعاش لما بعد 60 ومكافاة نهاية الخدمة وفقا للقانون

خاص.. مصدر يكشف مدة غياب محمد شريف عن الأهلى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذهبية وفضية.. استقبال أسطوري مزين بالورود لـ فريال أشرف وأحمد الجندي بعد إنجازهما في أولمبياد طوكيو | فيديو وصور

بعد حل أزمتها مع نقابة الموسيقيين.. بلقيس تتألق على مسرح النافورة بالأوبرا

الرى تنظم 3 ندوات بـ كنيستى  العذراء والبابا كيرلس بالإسكندرية.. صور

فستان أبيض مكشوف.. حفل زفاف نيللي كريم بالساحل الشمالي.. شاهد

فيديو

مأجر بلطجية وله مشاكل مع جوزي|إيه سر إلغاء فرح آية أسامة "فيديوجراف"

فيديوجراف.. اشترت جهازها.. من هو خطيب نور عمرو دياب المنتظر؟

فيديوجراف.. بعضها ليس له علاج.. 8 أنواع منتشرة لـ فيروس الهربس

فيديوجراف.. فقدت عذريتها.. أم تعذب طفلتها ذات الـ8 سنوات

المزيد

ساحة رأي

د. سوسن شبيب تكتب: «حياة كريمة».. حكاية على نهج عمر

أحمد شيخو يكتب: حل الأزمة في المنطقة.. كونفدرالية الأمم الديمقراطية مقترحاً

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «7»

إيمان راغب تكتب : رسالة إلى الرئيس

رمضان البيه يكتب: معانٍ وإشارات

كواعب أحمد البراهمي تكتب: التدليل المفسد 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

أفغانستان بين دخول وانسحاب الأمريكيين

أحمد فرغلى رضوان

الإنس والنمس.. الإبهار ينقذ الكوميديا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (2)

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

شريف سمير

لماذا يبكون «ميسى»؟!

بهجت العبيدي

حرية العقل وتطور الأمم

محمد نوار

عام هجري جديد!

اﻟﻤﺰﻳﺪ