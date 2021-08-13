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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بزعم توفير فرص عمل .. ضبط شخص نصب على مواطنين بالجيزة

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة الجيزة)  لقيامه بممارسة نشاط إحتيالي غير مشروع فى الإستيلاء على أموال المواطنين راغبى العمل داخل البلاد ، والقيام بإدارة شركة "بدون ترخيص" لتوفير فرص عمل لهم فى مهن مختلفة مقابل رواتب مجزية والإعلان بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعى عن قدرته على توفير فرص عمل للمواطنين تحت ذات الزعم بقصد الإستيلاء على أموالهم.

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وعثر بحوزته على (كارنيه مزور بالكامل منحصلاً صفة مدير العلاقات العامة بإحدى الشركات على خلاف الحقيقة – 1075طلب توظيف مدون بها أسماء العديد من ضحاياه راغبى الحصول على الوظائف المزعومة – 136 خطاب ترشيح للإلتحاق بوظائف بالعديد من الشركات -  مجموعة من المستندات الخاصة براغبى التوظيف "ضحايا الشركة") .

 

وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الامنية أموال المواطنين شركة ضبط

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