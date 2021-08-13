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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لف حواليه الحبل|كشف لغز العثور على جثة طالب بمقابر أطفيح

جثة
جثة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة (طالب "11 سنه "- مقيم بدائرة المركز) ملقاة داخل منطقة المقابر بأطفيح وحول رقبته حبل.

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وبسؤال والده قرر أن نجله خرج بمركبة "التوك توك" الخاصة به للعمل عليها ، ولم يعد وبالبحث عنه عُثر عليه بمحل البلاغ وإكتشف سرقة مركبة "التوك توك".

أسفرت جهود فرق البحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بقصد السرقة ، وأضاف أنه بتاريخ الواقعة إستقل مركبة "التوك توك" صحبة المجنى عليه من موقف أطفيح بزعم التوجه إلى إحدى المناطق بدائرة المركز ، ولدى صولهما لمحل العثور غافله وأجهز عليه بحبل حتى فارق الحياة ، وألقاه بمكان العثور وإستولى على مركبة "التوك توك "، ولاذ بالهرب ، كما أرشد عن المركبة لدى عميليه "سيئ النية" (مبيض محارة ، مزارع - مقيمان بدائرة مركز شرطة طامية بالفيوم).

بالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم أمكن ضبطهما ، وكذا ضبط مركبة "التوك توك" المستولى عليها ، وبمواجهتهما أيدا ما سبق.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية جثة مركبة التوك توك الامن العام مبيض محارة

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