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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اندلاع حريق جديد بـ جزيرة إيفيا اليونانية .. فيديو

حرائق الغابات
حرائق الغابات

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، اندلاع حريق جديد في إيفيا، ثاني أكبر جزيرة في اليونان حيث التهمت النيران منطقة الغابات بجنوب الجزيرة وامتدت إلى المنازل المجاورة. وعلى ما يبدو، فالحرائق ظلت مشتعلة بعد 10 أيام من اندلاعها.

وقالت إدارة الإطفاء اليونانية إنه تم إرسال أربع طوافات وست طائرات هليكوبتر إلى جانب 40 عنصرا من رجال الإطفاء وعشر مركبات تابعة لفرق الحماية المدينة للسيطرة على الحريق الذي اندلع في الصباح وسط إيفيا.

 

لم تتم السيطرة على الحريق

 

وقالت إدارة الإطفاء إنه بحلول وقت متأخر من بعد الظهر، لم تتم السيطرة على الحريق. وقد دمر الحريق الأكبر الذي اندلع في الـ 3 أغسطس معظم شمال الجزيرة وهو أحد أسوأ حرائق الغابات التي شهدتها اليونان.


وقف رجال إطفاء من رومانيا وأوكرانيا وصربيا وسلوفاكيا وبولندا ومولدوفا جنبا إلى جنب مع زملائهم اليونانيين، ولا يزالون يعملون على إطفاء المساحات المشتعلة من حريق إيفيا الرئيسي، الذي أتلف أكثر من 50900 هكتار.

 

اندلاع حريق حرائق طائرات حرائق الغابات الجزيرة

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