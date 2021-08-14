عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم السبت 14-8-2021

صدى البلد

ارتفعت أسعار الذهب اليوم السبت 14 أغسطس 2021 بنحو 5 جنيهات على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وسجلت أسعار الذهب اليوم عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الجمعة نحو 891 جنيها

وبلغت أسعار الذهب اليوم عيار 22 خلال تعاملات اليوم الجمعة نحو 813 جنيهات

وسجلت أسعار الذهب اليوم عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الجمعة نحو 780 جنيها

بينما وصلت أسعار الذهب اليوم عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الجمعة نحو 669 جنيها.

بلغت أسعار الذهب اليوم عيار 14 اليوم الجمعة نحو 519 جنيها.

بلغت أسعار الذهب اليوم عيار 12 اليوم الجمعة نحو 445 جنيها.

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة نحو 6232 جنيها.

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة نحو 888.000 الف جنيه

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1778 دولار للأوقية

أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب اليوم في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

اسعار الذهب اسعار الذهب الذهب اليوم اسعار الذهب اليوم

ترشيحاتنا

دعاء الصباح للحبيب مكتوب يقيه المصائب ويوسع رزقه

أمراض الكبد الكحلي : 3 أجزاء بالجسم تتأثر بالحالة أعراض عليك الانتباه لها

موت وخراب ديار.. مأساة أسرة احترق رضيعها في حريق المنزل بـ الإسماعيلية

تعرف على الإيرادات الخاضعة لضريبة المهن الحرة.. وضوابط الخصم بالقانون الجديد

فتاحة.. شاهد رجال يجبرون قرشًا مفترسًا على فتح علب المشروب بأسنانه

200 ألف جنيه سنويا.. تعرف على شروط جائزة المبدع الصغير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية تعلن مواعيد بدء فصل الشتاء فلكيا

لـ ملاك ومستأجري العقارات.. الحبس والغرامة حال عدم القيام بهذا الإجراء

تعليق خالد الغندور على اختيار جهاد جريشة حكما لمبارة الإسماعيلي والزمالك

خاص| بيراميدز يكشف حقيقة انتقال عبد الله السعيد للزمالك

خاص.. مصدر يكشف مدة غياب محمد شريف عن الأهلى

سلطنة عمان.. إعلان مهم حول التعاقد مع معلمين مصريين

انقطاع مياه الشرب فى شبرا الخيمة لتجديد الشبكات بالقليوبية .. اليوم

خبر صادم.. مصطفى خاطر ناعيا مدير مسرح مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمظهر ناعم كالحرير.. شاهد الطريقة الصحيحة لغسل الشعر|فيديو

أثناء تصوير العروسين.. سقوط مصور زفاف في حمام السباحة|فيديو

الأغرب.. رجل يعض ثعبانًا سامًا حتى الموت انتقاما منه

مساحته 6 أقدام فقط.. أصغر منزل في بريطانيا.. شاهد

فيديو

برفقة عدد من الأصدقاء .. عمرو دياب ودينا الشربيني فى الساحل

بعد فراق 20 سنة.. هاني رمزي يتحدث عن صداقته مع داليا البحيري "فيديوجراف"

عمرو دياب وياسمين صبري.. فنانون يقتحمون عالم الموضة

وصية خاصة.. ماذا قالت دلال عبدالعزيز في رسالتها لـ حسن الرداد؟ فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. رامي عادل يكتب: الرئيس السيسي.. قائد وقدوة لشباب العالم

بيري محمد تكتب: طفرة انجازات مصر بطوكيو 2020

داليا السواح تكتب: مصطفي قنديل.. قصة نجاح مصرية بملامح عربية

د. سوسن شبيب تكتب: «حياة كريمة».. حكاية على نهج عمر

أحمد شيخو يكتب: حل الأزمة في المنطقة.. كونفدرالية الأمم الديمقراطية مقترحاً

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «7»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

جنازة الممثلين رايحة على فين

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

محمد أرسلان

أفغانستان بين دخول وانسحاب الأمريكيين

أحمد فرغلى رضوان

الإنس والنمس.. الإبهار ينقذ الكوميديا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (2)

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

شريف سمير

لماذا يبكون «ميسى»؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ