أسعار الذهب اليوم السبت 14-8-2021

ارتفعت أسعار الذهب اليوم السبت 14 أغسطس 2021 بنحو 5 جنيهات على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجلت أسعار الذهب اليوم عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الجمعة نحو 891 جنيها



وبلغت أسعار الذهب اليوم عيار 22 خلال تعاملات اليوم الجمعة نحو 813 جنيهات



وسجلت أسعار الذهب اليوم عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الجمعة نحو 780 جنيها



بينما وصلت أسعار الذهب اليوم عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الجمعة نحو 669 جنيها.



بلغت أسعار الذهب اليوم عيار 14 اليوم الجمعة نحو 519 جنيها.



بلغت أسعار الذهب اليوم عيار 12 اليوم الجمعة نحو 445 جنيها.



ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة نحو 6232 جنيها.



بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة نحو 888.000 الف جنيه



وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1778 دولار للأوقية



أسعار المصنعية والدمغة



وتختلف أسعار الذهب اليوم في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.



وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.