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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان أبيض.. شاهد مي سليم تخطف الأنظار عبر انستجرام

صدى البلد

نشرت الفنانة مي سليم فيديو جديد عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وظهرت مي سليم بإطلالة جذابة انيقة  مستعرضا جمالها بفستان ابيض ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .

قصة العمل واقعية.. مي سليم تكشف كواليس فيلم 200 جنيه

مى سليم تخطف الأنظار بصحبة شقيقاتها.. شاهد

وكانت قد كشفت الفنانة مي سليم، تفاصيل دورها في فيلم 200 جنيه، والذى يتشوق الكثيرين لمشاهدة بعد الصور التشويقية للعديد من الفنانين مع ورقة 200 جنيه.

 

وقالت سليم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الأولى المصرية"،:"سعيدة للغاية للمشاركة في فيلم 200 جنيه وأغلب مشاهدي في الفيلم مع محمود حافظ وأحمد السعدني".

 

وأكملت:" فيلم الـ 200 جنيه يجسد قصة مشوقة للغاية وواقعية أيضا ويتضمن العديد من القصص المختلفة للعديد من النجوم داخل العمل".

 

انتهت شركتي الإنتاج لفيلم " 200 جنيه " من دبلجته، و تجري حاليا أعمال المونتاج داخل الشركة تمهيدا لطرحه بدور العرض بتاريخ 18اغسطس الحالي .

فيلم “200 جنيه”، تدور احداثه في اطار اجتماعي يستعرض 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدي والتراجيدي ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى.

 

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.

 

ابطال فيلم 200 جنيه
"200 جنيه " بطولة مجموعه كبيرة من النجوم وعلي رأسهم اسعاد يونس ، احمد السقا ، احمد ادام  ،احمد رزق ، هاني رمزي ،خالد الصاوي ، آسر ياسين ، بيومي فؤاد ،نيللي كريم ، ليلي علوي ، غادة عادل ،احمد السعدني ، طارق عبد العزيز  ،محمود حافظ ، مي سليم  ،نيرمين زعزع ، ملك قورة ، نهى صالح  ، دينا فؤاد ، محمد فراج ، أحمد داود ، محمد العريف ، ايه قاسم ،  عمرو عبدالجليل.


ومن تأليف  أحمد عبد الله و إخراج  محمد أمين ومن إنتاج شركتي " فيردي " لـ محمد عبدالحميد ووائل علي وشركة " آرت ميكرز للمنتج أحمد عبد العاطي.

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