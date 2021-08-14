عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالتزامن مع عرضه العالمي الأول.. إطلاق البوستر الرسمي لفيلم «خديجة»

فيلم خديجة
فيلم خديجة

أطلق المخرج مراد مصطفى بوستر فيلمه القصير “خديجة”، وذلك استعدادًا للمنافسة في مسابقة الأفلام القصيرة بالدورة الخامسة لـمهرجان الجونة السينمائي الدولي، والتي ستُقام في الفترة من 14 وحتى 22 أكتوبر 2021.

وقال المخرج مراد مصطفى: "فخور بإنجازي 3 أفلام في سنة ونصف، وأيضًا بمشاركتي الأولى في مهرجان الجونة السينمائي، ليصبح بمقدور شريحة أكبر من الجمهور مشاهدة الضغط الاجتماعي الذي تناولته في تمر حنة وما لا نعرفه عن مريم من قبل وخديجة ثالثهما". 

وأضاف مراد: "الأفلام أبطالها أمهات بأعمار وجنسيات مختلفة، يكشفن لنا عن العنف المجتمعي من خلال أحداث ومواقف يقعن بها، ولا أحاول تقديم رسالة معينة أو قول شيئًا ما سوى الرصد والحكي والتساؤل، ويمكنني الوصول إليهم من خلال صناعة الأفلام".

txt

فيلم هيبتا الأحدث.. أفلام سينمائية تستعد لـ الجزء الثانى

txt

طرح فيلم 200 جنيه 25 أغسطس

فيلم خديجة 

وتدور أحداث الفيلم حول ‎خديجة أم شابة في الـ ١٨ من عمرها، تعيش بمفردها مع طفلها حديث الولادة، بعد أن غادر زوجها للعمل في مدينة نائية، وفي أحد الأيام تذهب للتجوّل في شوارع القاهرة الصاخبة للقيام ببعض الزيارات ولكن تُشعر بعدم الارتياح وسط الأجواء المحيطة.

وقد تعمّد المخرج مراد مصطفى اختيار شخصيات ليس لهم خبرة سابقة بالتمثيل لبطولة الفيلم، حتى يبدو الفيلم حقيقيًا لأقصى درجة، ويعتبر فيلم “خديجة” هو إنتاج فرنسي مشترك مع شركة La Belle Affairs Productions، وتتولى الشركة الإيطالية لايتس اون توزيع الفيلم، ويقوم ببطولة "خديجة" ملك طارق، وهو قصة مراد مصطفى، سيناريو وحوار مراد مصطفي ومحمد ممدوح، إنتاج شركة ريد ستار، سوسن يوسف، منتج فرنسي مشارك: جيروم بليسون،  منتجين مشاركين من مصر شريف فتحي the cell، محمد عيد، منتج منفذ إسلام دخاخني، مدير تصوير مصطفي الكاشف،  مونتاج: محمد ممدوح ، تصميم ملابس ريم العدل، ديكور ايمان العلبي، تصميم صوت مصطفى شعبان، مكساج: جاليس بيناردو.

مراد مصطفى، مخرج مصري من مواليد القاهرة، عمل كمساعد مخرج في العديد من الأفلام المستقلة، ثم تعاون كمخرج منفذ في الفيلم الروائي الطويل "سعاد" والذي تم اختياره رسميًا في مهرجان كان السينمائي الدولي عام ٢٠٢٠ ومهرجان برلين ٢٠٢١؛ كتب وأخرج فيلمين قصيرين هما "حنة ورد" و"ما لا نعرفه عن مريم" كلاهما كان عرضه العالمي الأول في مهرجان "كليرمون فيران الدولي" والذي يعد أهم حدث سينمائي في العالم متخصص في الأفلام القصيرة وتم اختيارهما أيضا في مهرجانات كبرى أخرى مثل “لندن السينمائي الدولي - بالم سبرنجر - بوسان - شنجهاي - ثالونيك - كارلو فيفاري -  ستوكهولم - نامور - ديربن - القاهرة”، وحصلا على أكثر من 30 جائزة دولية.

خديجة فيلم فيلم خديجة المخرج مراد مصطفى مراد مصطفى المخرج

موضوعات متعلقة

أحمد جلال عبد القوى فى البروفات النهائية لـ أبيض من تأنى

إدوارد: لست ديكتاتورا مع أولادي .. وأترك لهم حرية اختيار ما يحبون

أخبار الفن.. خروج صلاح عبد الله من المستشفى.. النجوم ينعون دلال عبد العزيز

ذكرى ميلاد أبو بكر عزت.. موقف طريف تعرض له أثناء مسرحية سنة مع الشغل اللذيذ

عيد ميلاد إجلال زكي.. تزوجت ثلاث مرات وأدت دور زوجة طه حسين

في ذكرى وفاتها .. هند رستم فاتنة الشاشة التي تزوجت مرتين

شريف دسوقى : أضيف الإنس والنمس لتاريخى الفني

خرج من المستشفى .. آخر تطورات الحالة الصحية للفنان صلاح عبد الله

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف: المعركة مع التطرف مستمرة ولن نسمح للجماعات الإرهابية ببناء نفسها

ريلمي تكشف مفاجأة كبيرة لمستخدمي هواتف Realme X

خبير: طرح العاصمة في البورصة يجذب متعاملين جدد وتعود بها لدائرة الاهتمام

خيانة في منزلها.. شويكار تكشف زوجها في أحضان صديقتها المقربة

مدبولي : انتهينا من تطوير 56 منطقة غير مخطط لها

دعاء يوم عاشوراء المستجاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تصريحات السيسي.. عقوبة التلاعب في شقق الإسكان الاجتماعي تصل للحبس

البحوث الفلكية تعلن مواعيد بدء فصل الشتاء فلكيا

تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة الغاز المنزلي لشهر أغسطس |تفاصيل

تصل إلى 34.. الأرصاد تكشف عن انخفاض درجات الحرارة فى هذا التوقيت

تعليق خالد الغندور على اختيار جهاد جريشة حكما لمبارة الإسماعيلي والزمالك

لمدة 15 ساعة.. قطع الكهرباء عن 9 مناطق بالقليوبية اليوم

خاص| بيراميدز يكشف حقيقة انتقال عبد الله السعيد للزمالك

كاد يدمر الدولة في 2011.. السيسي: النمو السكاني فوق مستوى طاقة البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برعاية تركي آل شيخ.. تامر حسني يشعل حفل جدة سوبر دوم

لمظهر ناعم كالحرير.. شاهد الطريقة الصحيحة لغسل الشعر|فيديو

أثناء تصوير العروسين.. سقوط مصور زفاف في حمام السباحة|فيديو

الأغرب.. رجل يعض ثعبانًا سامًا حتى الموت انتقاما منه

فيديو

سعرها 3000 جنيه .. لامبورجيني أغلى دجاجة تصل مصر

ده قراري.. تطورات جديدة في واقعة اعتداء محمد سامى على إيمي سالم

نجم تشيلسي أهداه مصحفا.. هل اعتنق هازارد الإسلام؟ فيديوجراف

برفقة عدد من الأصدقاء .. عمرو دياب ودينا الشربيني فى الساحل

المزيد

ساحة رأي

د. رامي عادل يكتب: الرئيس السيسي.. قائد وقدوة لشباب العالم

بيري محمد تكتب: طفرة انجازات مصر بطوكيو 2020

داليا السواح تكتب: مصطفي قنديل.. قصة نجاح مصرية بملامح عربية

د. سوسن شبيب تكتب: «حياة كريمة».. حكاية على نهج عمر

أحمد شيخو يكتب: حل الأزمة في المنطقة.. كونفدرالية الأمم الديمقراطية مقترحاً

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «7»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التحرش الفكري

كريمة أبو العينين

جنازة الممثلين رايحة على فين

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

محمد أرسلان

أفغانستان بين دخول وانسحاب الأمريكيين

أحمد فرغلى رضوان

الإنس والنمس.. الإبهار ينقذ الكوميديا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (2)

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ