تعليم النواب: مواجهة الزيادة السكانية مسئولية تحتاج لتعاون مؤسسات الدولة

قالت النائبة صبورة السيد، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس السيسي اليوم أثناء افتتاحه عددًا من المشروعات السكنية المتنوعة بمدينة بدر، كانت جامعة وملمة، منوهة بأن الرئيس حرص في العديد من خطاباته بالتنويه إلى خطورة الزيادة السكانية ودورها في إعاقة طريق التنمية التي سلكته الدولة.

وأضافت "السيد"، في تصريحاتها، أنه في ظل حديث الرئيس الدائم عن خطورة الزيادة السكانية، يجب أن يكون هناك مقترحات عديدة لمواجهة هذه الظاهرة والتي لا تقل خطورة عن الإرهاب، وذلك لأن كلاهما ضد التنمية والبناء الذي تسعى له الشعوب، موضحة أنه في ظل الظروف الذي يمر بها العالم أصبح من المهم إيجاد حلول سريعة وفعالة يتم تطبيقها على أرض الواقع.

وأشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان إلى أن مسئولية هذا الأمر ليست محملة على عائق وزارة الصحة فقط، بل هي مسئولية الجميع سواء وزارة الصحة أو وزارة التعليم بالإضافة إلى دور الأزهر الكبير في التوعية بخطورتها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قال إن الدعم كان يقدم منذ 30 عاما لإجمالى 30 مليون مواطن أما الآن تضاعف الرقم الإجمالي 70 مليونا وما نتج عنه من زيادة للأعباء على الدولة.



وأضاف السيسي، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات السكانية بمدينة بدر، أن قيمة السلع ارتفعت فى الوقت الحالى، إضافة إلى زيادة أعداد المستهلكين، لافتا إلى أن الأمانة تقتضى فهم الأمر والتعامل معه، معقبا "لو انا قلت ان عدد السكان لما يوصل 130 مليون انى مش هبقى موجود فى الوقت ده وانا كنت فاهم ان هيحصل ده بشأن منظومة الدعم ربنا هيحاسبنى".