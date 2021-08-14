نشرت غرفة الأخبار المحلية، بموقع “صدى البلد”، خلال الفترة الصباحية الماضية، عددا من الأخبار المهمة والأحداث، نستعرضها في السطور التالية:
مدبولي : اقتحمنا مشكلة الأسواق العشوائية .. وخصصنا وأنفقنا أكثر من ٤٢٥ مليار جنيه لتغيير وجه مصر
شديد الحرارة والرطوبة عالية.. تفاصيل حالة الطقس غدا
خالد قاسم لـ «صدى البلد»: جولات ميدانية لقطاع التفتيش لمتابعة قرارات إزالة العقارات
أصولها تصل لـ 4 تريليون خلال عامين .. السيسي يتحدث عن طرح شركة العاصمة الإدارية بالبورصة
بـ 70 مليار جنيه.. الكهرباء تشارك فى مبادرة حياة كريمة بتطوير شبكات قرى الريف المصرى
القرش: القطاع الزراعى تجاوز الـ 15% من إجمالى الدخل القومى
نشرة الأخبار..تفاصيل طقس الغد..ومدبولي: 425 مليار جنيه لتغيير وجه مصر
نشرت غرفة الأخبار المحلية، بموقع “صدى البلد”، خلال الفترة الصباحية الماضية، عددا من الأخبار المهمة والأحداث، نستعرضها في السطور التالية: