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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد أيام من طرحهما| حماقى يتصدر توب أنغامى بـ "لو تسيب" و"زيها مين"

محمد حماقى
محمد حماقى

تصدر الفنان محمد حماقى، توب أنغامى بأحداث أغانى ألبومه الجديد “لو هتسيب، زيها مين”.

 

لو هتسيب 

 

 

وجاءت أغنية “لو هتسيب” فى المرتبة الأولى بعد ساعات قليلة من طرحها.

 

الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم وديجيتال ماستر طارق مدكور، وهي أغنية رومانسية درامية.

وتقول كلمات الأغنية :ولو حاتسيب .. حبيبى وأنت ماشى خد معاك حكايات .. وخد مواضيعنا والذكرى اللى عيشناها ونِبقى إرتاحنا والأوجاع قسمنها .. بلا متاهه".

حبيبى وأنت ماشى خُد معاك حكايات  .. وخد مواضيعنا والذكرى اللى عيشناها .. ونِبقى إرتاحنا والأوجاع قسمنها .. قفلناها  ولو حاتسيب .. موافقك عادى بس  .. تسيبنى ب شروطى".

 

زيها مين 

 

بينما جاءت فى المرتبة الثانية عبر تطبيق أنغامى، أغنية “زيها مين". 

أغنية “زيها مين” من البوم محمد حماقي الجديد “يا فاتني”، وهي من كلمات وألحان: عزيز الشافعي، وتوزيع: تميم.

تقول كلمات الأغنية: “حلوة وبتحلي اى مكان وتنوره .. والله ما تلاقوا زيها لفوا الدنيا ودوروا .. دى جمالها معدى واللى يشوفه بيقدره .. والله ما تلاقوا زيها ..زيها مين بتهزروا”.

 

"تؤمر تتأمر ماهى دى اللى عليها منمر ..طبعا حقها تدلع تتبغدد قوى تتمنع ..قصاد الغمزه احنا تلامذه قصاد المشية احنا الحاشية  .. ودى السلطانة وتتسلطن  نغنى معاها ونتسلطن  ..قصاد الغمزه احنا تلامذه قصاد المشية احنا الحاشية  ..ودى السلطانة وتتسلطن نغنى معاها".

 

البوم حماقى 

 

ويضم الألبوم الجديد لمحمد حماقي 12 أغنية، أبرزها يا نسيم حبيبي نسم التي تم الإعلان عن اسمها مؤخرًا، ويتعاون حماقي خلال الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، أبرزهم توما، عزيز الشافعي، أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، تامر حسين، وغيرهم.

حفلات حماقى

 

يذكر أن النجم محمد حماقي قدم  ثاني حفل غنائي في Jeddah Super Dome أكبر قبة في العالم، حيث أثنى حماقي على كل التفاصيل الخاصة بالحفل بداية من استقباله بمطار جدة مرورا بالتجهيزات المميزة للحفل.

 

افتتح الحفل الدي جي العالمي عماد اسكندراني ثم صعد حماقي للمسرح وقدم لجمهوره العديد من أغنياته المميزة التي أشعلت قبة جدة وزادت حماس الجماهير الذي ظل متفاعلا مع حماقي منذ وصوله.

عزيز الشافعي البوم محمد حماقي محمد حماقي تطبيق انغامي أغنية لو هتسيب لو هتسيب البوم حماقي يا فاتني زيها مين

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