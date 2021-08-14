عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة..شوبير يهاجم 11 اتحادا لـ العاب أولمبية..حقيقة عرض الزمالك لـ أجاي

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة سواء على الساحة المحلية أو الأفريقية  أو العالمية.

 

اللي مش هيشتغل يروح.. أحمد شوبير يفتح النار على 11 اتحادا لألعاب أولمبية
 

فتح الاعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق النار على عدد من مسؤولي الالعاب الأوليمبية في مصر عقب انتهاء اولمبياد طوكيو 2020

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة “ اون تايم سبورت ” أن هناك أكثر من 11 اتحادا فاز رؤسائه بالتزكيه رغم  عدم تقديم مجلس الإدارة أي نجاح في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو

 

خاص - حقيقة عرض الزمالك لـ جونيور أجاي
 

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي حقيقة رحيل جونيور أجاي لاعب الفريق الاول لكرة القدم الي نادي الزمالك خلال الانتقالات الصيفية .

وأكد المصدر أن أجاي لم يتلق عروضا من الدورى المصري حتي الوقت الحالي ويتم تسويقه خارجيا للرحيل خلال الانتقالات الصيفية .

وأضاف المصدر أن النادي الأهلي يسعي للتخلص من أجاي بنهاية الموسم الحالي للتعاقد مع صفقات أجنبية جديدة أستعدادا للموسم الجديد. 

 

المريخ يكشف لـ صدى البلد حقيقة اقتراب "لوكاكو السودان" من الزمالك
 

كشف زاكي الدين الصادق المتحدث الرسمي باسم نادي المريخ السوداني، حقيقة اقتراب سيف تيري مهاجم الفريق والملقب بـ “ لوكاكو السودان”، من الانضمام إلى نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

صلاح دندش: اللجنة الأولمبية تختار من ينجح بانتخابات الاتحادات الرياضية وفق أهوائها
 

أكد صلاح دندش الناقد الرياضي أن اللجنة الاولمبية حرصت على إختيار رؤساء الإتحادات الرياضية الذين يضمنوا ولائهم لـ هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية حتى لا يتم مهاجمته من أحد.

 

غيابات مؤثرة في الأهلى أمام إنبي بالدوري المصري
 

يخوض فريق الكرة الاول بالنادي الأهلى، اليوم، مباراته المهمة امام أنبي في اطار منافسات الجوله الـ 30 من بطولة الدوري المصري الممتاز على استاد الأهلي we السلام.

أخبار الرياضة الدوري المصري الأهلى الزمالك شوبير اولمبياد طوكيو

ترشيحاتنا

صفقة الأهلي المرتقبة.. قرار مفاجئ من مدرب برايتون تجاه بيرسي تاو

8 قتلى في تحطم طائرة أثناء عمليات إطفاء الحرائق في تركيا ..شاهد

بدرجة وزير.. قرار جمهوري بتجديد تعيين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

خبير لوائح يكشف وقائع الخلل في اللجنة الاولمبية.. فيديو

خلافات زوجية.. حلاق يلقى زوجته من الطابق الثاني بالدقهلية

تطورات الحالة الصحية لـ الكاتب عاطف بشاي بعد إصابته بجلطة في القلب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 عمال يعتدون جنسيا على شاب من ذوي القدرات الخاصة في العجوزة

البحوث الفلكية تعلن مواعيد بدء فصل الشتاء فلكيا

تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة الغاز المنزلي لشهر أغسطس |تفاصيل

بعد أيام من زفافها.. إصابة ياسمين الخطيب بفيروس كورونا

بعد تداول فيديو.. حقيقة حمل حفيد عمر الشريف| صور

بعد تصريحات السيسي.. عقوبة التلاعب في شقق الإسكان الاجتماعي تصل للحبس

اشتعال النيران بسيارة نقل محملة بالدقيق أعلى الطريق الإقليمي بالجيزة

لمدة 15 ساعة.. قطع الكهرباء عن 9 مناطق بالقليوبية اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برعاية تركي آل شيخ.. تامر حسني يشعل حفل جدة سوبر دوم

لمظهر ناعم كالحرير.. شاهد الطريقة الصحيحة لغسل الشعر|فيديو

أثناء تصوير العروسين.. سقوط مصور زفاف في حمام السباحة|فيديو

الأغرب.. رجل يعض ثعبانًا سامًا حتى الموت انتقاما منه

فيديو

ما علاقة سد النهضة؟.. زواحف خطيرة وحشرات تغزو السودان

سعرها 3000 جنيه .. لامبورجيني أغلى دجاجة تصل مصر

ده قراري.. تطورات جديدة في واقعة اعتداء محمد سامى على إيمي سالم

نجم تشيلسي أهداه مصحفا.. هل اعتنق هازارد الإسلام؟ فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

إسلام عوض يكتب: قصة طالبان والدور المرسوم

محمد النجار يكتب: صوم عاشوراء عندنا وعندهم

د. رامي عادل يكتب: الرئيس السيسي.. قائد وقدوة لشباب العالم

بيري محمد تكتب: طفرة انجازات مصر بطوكيو 2020

داليا السواح تكتب: مصطفي قنديل.. قصة نجاح مصرية بملامح عربية

د. سوسن شبيب تكتب: «حياة كريمة».. حكاية على نهج عمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التحرش الفكري

كريمة أبو العينين

جنازة الممثلين رايحة على فين

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

محمد أرسلان

أفغانستان بين دخول وانسحاب الأمريكيين

أحمد فرغلى رضوان

الإنس والنمس.. الإبهار ينقذ الكوميديا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (2)

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ