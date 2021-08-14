أخبار الرياضة..شوبير يهاجم 11 اتحادا لـ العاب أولمبية..حقيقة عرض الزمالك لـ أجاي

نشر موقع صدى البلد، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة سواء على الساحة المحلية أو الأفريقية أو العالمية.

اللي مش هيشتغل يروح.. أحمد شوبير يفتح النار على 11 اتحادا لألعاب أولمبية



فتح الاعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق النار على عدد من مسؤولي الالعاب الأوليمبية في مصر عقب انتهاء اولمبياد طوكيو 2020

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة “ اون تايم سبورت ” أن هناك أكثر من 11 اتحادا فاز رؤسائه بالتزكيه رغم عدم تقديم مجلس الإدارة أي نجاح في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو

خاص - حقيقة عرض الزمالك لـ جونيور أجاي



كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي حقيقة رحيل جونيور أجاي لاعب الفريق الاول لكرة القدم الي نادي الزمالك خلال الانتقالات الصيفية .

وأكد المصدر أن أجاي لم يتلق عروضا من الدورى المصري حتي الوقت الحالي ويتم تسويقه خارجيا للرحيل خلال الانتقالات الصيفية .

وأضاف المصدر أن النادي الأهلي يسعي للتخلص من أجاي بنهاية الموسم الحالي للتعاقد مع صفقات أجنبية جديدة أستعدادا للموسم الجديد.

المريخ يكشف لـ صدى البلد حقيقة اقتراب "لوكاكو السودان" من الزمالك



كشف زاكي الدين الصادق المتحدث الرسمي باسم نادي المريخ السوداني، حقيقة اقتراب سيف تيري مهاجم الفريق والملقب بـ “ لوكاكو السودان”، من الانضمام إلى نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

صلاح دندش: اللجنة الأولمبية تختار من ينجح بانتخابات الاتحادات الرياضية وفق أهوائها



أكد صلاح دندش الناقد الرياضي أن اللجنة الاولمبية حرصت على إختيار رؤساء الإتحادات الرياضية الذين يضمنوا ولائهم لـ هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية حتى لا يتم مهاجمته من أحد.

غيابات مؤثرة في الأهلى أمام إنبي بالدوري المصري



يخوض فريق الكرة الاول بالنادي الأهلى، اليوم، مباراته المهمة امام أنبي في اطار منافسات الجوله الـ 30 من بطولة الدوري المصري الممتاز على استاد الأهلي we السلام.