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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تطورات الحالة الصحية لـ الكاتب عاطف بشاي بعد إصابته بجلطة في القلب

السيناريست عاطف بشاي
السيناريست عاطف بشاي

كشف الناقد الفني طارق الشناوي - عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك - تطورات الحالة الصحية للكاتب الفني عاطف بشاي ، بعد تعرضه لوعكة صحية. 

وكتب طارق الشناوي - عبر فيسبوك - يطمأن المتابعين على حالة عاطف بشاي، قائلًا: «الكاتب الكبير عاطف بشاي الحمد لله الآن يتماثل للشفاء وسيغادر   المستشفى قريبا بإذن الله».

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إصابة عاطف بشاي بجلطة في القلب

يأتي ذلك بعدما أجرى السيناريست الكبير عاطف بشاي ، عملية جراحية عاجلة في القلب لتركيب دعامة، وخرج صباح اليوم السبت من المستشفى، بعد أن تم حجزه فيها يوم الأربعاء الماضي، إثر إصابته بجلطة في القلب.

ويعد عاطف بشاى أحد الكتاب الكبار الذين قدموا عديدا من الأعمال الفنية ولعل من أبرزها حضرة المحترم، الأب، سقوط الأقنعة، النساء قادمون، الأخطبوط، الرمال، الكلام المباح، تاجر السعادة، السندريلا". 
 

 

عاطف بشاي عاطف بشاي طارق الشناو القلب جلطة

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