عاجل
ضبط 2 من ملاك مصنع بسبب غرق 5 عمال في غلاية زيت بـ أبورواش مبلغ خيالي سعر منديل ميسي في مؤتمر وداع برشلونة وكيل موازنة البرلمان: مصر تتجه للإكتفاء الذاتى والتصدير من الدواء رئيس سياحة البرلمان لـ صدى البلد : نقل مركب خوفو الأولى حدث عالمى ضخم.. وأوصينا بتنقية جداول القيد للمرشدين السياحيين لإجراء الانتخابات.. وقانون بوابة العمرة سيحمي المعتمرين من السماسرة والوسطاء|حوار محطة مياه شرب و٥٠ منزل ريفي بمشروع "حياة كريمة" في درب الأربعين بالوادي الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

الزيادة السكانية وتدمير الدولة .. 3 كوارث تنتظر المصريين وتهدد وجودهم

الرئيس السيسي أثناء
الرئيس السيسي أثناء افتتاح عدد من المشروعات السكنية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن «النمو السكاني فوق طاقة البلد، وسيترتب عليه ممارسات وسلوكيات، وسيؤدي إلى تدمير الدولة أو كاد أن يؤدي إلى تدمير الدولة في عام 2011».

وتابع الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات السكنية المتنوعة بمدينة بدر، أن «العشوائيات ظهرت لأن الدولة لم تستطع أن تلبي احتياجات المواطنين»، معقبا: «مش موضوع فساد المحليات، الدولة لم تستطع السيطرة على حالها».

وشدد السيسي على أن «قضية الوعي أخطر قضية تواجه المجتمعات ليس في مصر فقط ولكن في كل العالم».

حذر من تدمير الدولة.. الرئيس السيسي يفتح الملفات الحرجة ويؤكد: لن ألغى الدعم.. وأسعى لتغيير حياة 50 مليون مواطن

الزيادة السكانية تشل حركة مصر

وفي هذا الصدد قال الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان السابق، إن هذه ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي يلقى الرئيس السيسي الضوء فيها على مشكلة الزيادة السكانية؛ مؤكدا أن «مصر لن تنطلق وتتحق شخصيتها الكامنة بوجهها الحقيقي، إلا إذا تحررت من عبء الزيادة السكانية التي تشل حركتها وتثقل خطاها، وتضغط على أخلاقيات الشعب ونفسيته وشخصيته، بما يهدد جوهر معدنه في الصميم».

وأضاف حسن في تصريحات لـ«صدى البلد»، أن «ضبط النمو السكاني الكبير يجب أن يكون كلمة المستقبل، وأن يكون شعارنا الاجتماعي "الحياة الجيدة قبل الجديدة"، وأن يكون لدينا، التخطيط السكاني، وتخطيط الأرض، أول وأهم فصول التخطيط القومي».

ولفت: «إذا كان الفقر نتيجة لزيادة عدد السكان فإنه سبباً أيضاً، ونحن الآن أمام خيارين إما تنظيم الإنجاب أو زيادة الفقر والجوع والأمية، فمصر لديها فائضاً ضخماً من السكان يزيد على إمكانيات البلد الراهنة»، مشيرا: «المجتمع المصري يتناسل بصورة مذهلة تحرمه من أن يتمتع بمستوى معيشة المجتمعات العصرية».

توارث مشكلة الزيادة السكانية 

وأردف: «إذا كان جيلنا قد ورث مشكلة الزيادة الكبيرة في عدد السكان من الأجيال السابقة؛ فعلينا نحن أن نحسم هذه المشكلة ونغلق هذا الملف نهائياً حتى لا نظلم الأجيال القادمة إذا ما تركنا لهم المشكلة مضاعفة».

وواصل: «في كتابه العبقري "شخصية مصر" وضع العلامة الدكتور جمال حمدان، قاعدة عامة لكل مشاكلنا وهي قاعدة "فتش عن السكان"، فهو يقول إن المشكلة السكانية في مصر هي واحدة من أخطر المشكلات التي تواجهها، إنها المشكلة الأم أو المشكلة المفتاح التي تكمن أصابعها خلف أي مشكلة نوعية في حياتنا اليومية»

واستطرد: «ويقول أيضا: ما من مشكلة في مصر إلا ومشكلة السكان طرف أساسي فيها وتكمن خلفها: الزراعة والصناعة، العمالة، الدخل، مستوى المعيشة، التمدن، القرية، الإدارة ... إلخ». 

السيسي: الدولة مابتتفرجش ولكنها تسيطر وتنظم وتضمن حقوق الناس.. 3 تريليونات جنيه فاتورة الدعم من الدولة في 10 سنوات.. النمو السكاني كاد يؤدي لتدمير الدولة عام 2011

الزيادة السكانية القاسم في كل مشاكل مصر

وأكد: «أنها القاسم المشترك الأعظم، والعامل القاعدي الجذري في كل مشاكل مصر، إنها المشكلة الأس والرأس، ومن هنا فلا حل لأي مشكلة في مصر أو لمشاكل مصر ما لم يبدأ من مشكلة السكان».

ولفت: «وقال أيضا: إذا كان علماء السكان يسمون خطر تناقص المواليد نتيجة إفراط ضبط النسل في الغرب "بانتحار الجنس"، فإن لنا بالتأكيد أن نسمي خطر طوفان النسل عندنا بـ "الانتحار السكاني"، وإن الكم لم يتناسب قط تناسبا عكسيا مع الكيف مثلما يفعل الآن في حالة السكان لدينا».

وشدد على إن «حجم السكان قد فاق حجم الإنتاج ولا نقول الموارد، وأن نمو السكان قد تجاوز نمو الدخل، وأن مصر تعاني الآن من الندرة في كل شي تقريبا إلا شيئا واحدا "تعاني" فيه من الوفرة إلى حد التخمة والإفراط وهو السكان، ولن تتغير مصر وهي تعاني من إفراط السكان».

عبئا حقيقيا على تنميتنا الاقتصادية

وأشار: «كما قال إن إفراط السكان أصبح عبئا حقيقيا على تنميتنا الاقتصادية»، مضيفا: «ثم يتابع صاحب شخصية مصر معلنا: أن المشكلة السكانية تكمن وراء الانحدار في كل شئ، ابتداء من الغذاء والتغذية إلى جودة الصناعة ونوعية الإنتاج إلى مستوى الخدمات والأداء والإتقان والنظافة والذوق بل وحتى مستوى الخلق والأخلاقيات في المعاملات اليومية العادية».

واختتم: «ويسجل أن ضغط السكان قد أخذ يضغط على أخلاقيات الشعب ونفسيته وشخصيته؛ بما يهدد جوهر معدنه في الصميم، وأن الموقف يقينا قد تجاوز ضغط السكان الحميد إلى إفراط السكان الخبيث، وأن إفراط السكان يمكن أن يكون مقتل مصر ما لم نسارع نحن فتقتله قبل أن يستفحل ويستشري».

الزيادة السكانية الرئيس السيسي المشروعات السكنية العشوائيات زيادة عدد السكان مشكلة الزيادة السكانية

موضوعات متعلقة

حذر من تدمير الدولة.. الرئيس السيسي يفتح الملفات الحرجة ويؤكد: لن ألغى الدعم.. وأسعى لتغيير حياة 50 مليون مواطن

السيسي: الدولة مابتتفرجش ولكنها تسيطر وتنظم وتضمن حقوق الناس.. 3 تريليونات جنيه فاتورة الدعم من الدولة في 10 سنوات.. النمو السكاني كاد يؤدي لتدمير الدولة عام 2011

ترشيحاتنا

30 عام من الاختفاء.. حكاية الفنانة «نسرين» بعد زواجين وحجاب

30 دقيقة .. الزمالك يحاول والإسماعيلي يغلق المساحات أمام زيزو وفتوح

الرئيس السيسي يكرم القائمين على مشروعات الإسكان الاجتماعي

ضغط هجومي من لاعبي سيراميكا كليوباترا أمام المحلة في أول 20 دقيقة

قريبا نودع الرطوبة والحرارة.. موعد انتهاء فصل الصيف لهذا العام 2021

بروسيا دورتموند يتقدم على إينتراخت 3-1 في الدوري الألماني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 عمال يعتدون جنسيا على شاب من ذوي القدرات الخاصة في العجوزة

بعد تداول فيديو.. حقيقة حمل حفيد عمر الشريف| صور

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري الممتاز

شاهد.. السيسي يسلم عددا من عقود الشقق الجديدة للمواطنين في مدينة بدر

بعد أيام من زفافها.. إصابة ياسمين الخطيب بفيروس كورونا

من الأحد إلى الجمعة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأسبوع

صحيفة بريطانية تفجر مفاجأة..اختبار الـ DNA يثبت زواج إلهان عمر من شقيقها

صفقة الأهلي المرتقبة.. قرار مفاجئ من مدرب برايتون تجاه بيرسي تاو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برعاية تركي آل شيخ.. تامر حسني يشعل حفل جدة سوبر دوم

لمظهر ناعم كالحرير.. شاهد الطريقة الصحيحة لغسل الشعر|فيديو

أثناء تصوير العروسين.. سقوط مصور زفاف في حمام السباحة|فيديو

الأغرب.. رجل يعض ثعبانًا سامًا حتى الموت انتقاما منه

فيديو

يكفر ذنوب سنة.. فضل وموعد صيام عاشوراء وتاسوعاء

"زايد-3 ".. طلعات جوية لـ مهاجمة الأهداف المعادية فى ختام التدريب المصرى الإماراتى

ما علاقة سد النهضة؟.. زواحف خطيرة وحشرات تغزو السودان

سعرها 3000 جنيه .. لامبورجيني أغلى دجاجة تصل مصر

المزيد

ساحة رأي

إسلام عوض يكتب: قصة طالبان والدور المرسوم

محمد النجار يكتب: صوم عاشوراء عندنا وعندهم

د. رامي عادل يكتب: الرئيس السيسي.. قائد وقدوة لشباب العالم

بيري محمد تكتب: طفرة انجازات مصر بطوكيو 2020

داليا السواح تكتب: مصطفي قنديل.. قصة نجاح مصرية بملامح عربية

د. سوسن شبيب تكتب: «حياة كريمة».. حكاية على نهج عمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التحرش الفكري

كريمة أبو العينين

جنازة الممثلين رايحة على فين

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

محمد أرسلان

أفغانستان بين دخول وانسحاب الأمريكيين

أحمد فرغلى رضوان

الإنس والنمس.. الإبهار ينقذ الكوميديا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (2)

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

اﻟﻤﺰﻳﺪ