عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: الرئيس السيسى حرص على توفير الدواء المصرى فى كل الأسواق

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

قالت النائبة هناء سرور ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن الرئيس السيسى وضع على أولوياته توفير الدواء المصرى فى كل الأسواق ، ولذلك تم إنشاء مدينة الدواء فى قليوب ، ليكون بها أكبر مصنع للأدوية وخطوط الدواء التى تنافس السوق العالمى.

وأشارت سرور فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه لذلك كنا حريصين على تسويق منتج الدواء ، من خلال تنظيم الملتقى الأول للحوار مع صناع الدواء ، حرصا من الدولة على توفير الأدوية الناقصة فى السوق.

وأوضحت عضو لجنة الصحة بالبرلمان أننا نحتاج إلى تطوير وتحسين جودة الدواء المصرى خلال الفترة القادمة.

وكان قد افتتحت صباح أمس الجمعة الموافق ١٣ أغسطس، هيئة الدواء المصرية الملتقى الأول للحوار مع صناع الدواء، وذلك تحت عنوان "تشجيع صناعة الدواء للوصول للتميز ... مد الجسور من خلال الحوار"، وذلك بحضور كبار رجال صناعة الدواء في مصر، وممثلين عن الشركات المحلية ومتعددة الجنسية.

وأكد رئيس هيئة الدواء خلال كلمته الافتتاحية  الترحيبية على تبني الهيئة منذ نشأتها لسياسة الباب المفتوح والتواصل الفعال مع شركاء الصناعة باعتبارهم حجر الأساس لدعم توطين صناعة المستحضرات والمستلزمات الطبية في مصر.

وأوضح أن الهيئة حرصت منذ البداية أيضا على تنظيم لقاءات دورية مع ممثلي الصناعة بهدف مد جسور التواصل من خلال الحوار المباشر، وأشار إلى أن مثل هذه الملتقيات تهدف إلى تشجيع صناعة الدواء للوصول إلى التميز، وأن الهيئة لا تكتفي بدورها الرقابي فقط بل تسعى إلى تقديم خدمات متميزة للشركات من خلال اتباع سياسات التحول الرقمي، وإنشاء مركز التطوير المهني المستمر، هذا بالإضافة للمعمل المرجعي.

وقدم رئيس الهيئة الشكر لشركات صناعة الدواء على الجهد الذي تم تحقيقه خلال الموجات المتتالية لانتشار فيروس كورونا في مصر، مشيدا باستقرار سوق الدواء وتوافر أدوية البروتوكولات، وتوافر الأجهزة والمستلزمات الطبية جنبا إلى جنب مع المستحضرات الدوائية.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل من خلال محورين أساسيين وهما توطين الصناعة محليا، وفتح أسواق خارجية للتصدير، وأن الشراكة مع صناع الدواء هدفها الأول والأخير هو توفير الدواء الآمن والفعال بجودة عالية للمواطن المصري.

وفي ختام كلمته، قدم رئيس هيئة الدواء الشكر لجميع العاملين بالهيئة والعاملين بالقطاع الدوائي بشكل عام على ما يقدمونه من جهد واضح لدعم منظومة صناعة الدواء في مصر، مؤكدا أن الهيئة تقدر مجهوداتهم، وأنهم رصيد صناعة الدواء الحقيقي، وأن مصر بجهودهم ستتمكن من أن تصبح مركزا إقليميا لصناعة وتصدير الدواء.

الرئيس السيسي مدينة الدواء الملتقى الأول للحوار مع صناع الدواء الأدوية الناقصة فى السوق شركات صناعة الدواء

ترشيحاتنا

هل يجوز صيام عاشوراء منفردا أم يجب قبله تاسوعاء ؟

ارتفاع كبير في حصيلة ضحايا زلزال هايتي

وداعاًً للصلع .. اختراع لصقة جديدة تعيد الشعر بفروة الرأس

من أسرة متفوقة.. الأولى في الثانوية الأزهرية : أذاكر 14 ساعة يوميا.. وأشكر أسرتي

طالبان تقترب من كابول.. وتحرك عاجل من بايدن

60 دقيقة.. إنبي يحاول تقليص الفارق أمام الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كل اللوم علي الدراويش.. تعليق نارى من إبراهيم سعيد على مبارة الزمالك و الإسماعيلى

إيهاب جلال يقاطع المؤتمر الصحفي للقاء الزمالك

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2021 .. 4 طلاب حصلوا على 100%

الرئيس السيسي عن حل مشكلة الإيجار القديم: أنا هخليكم تمشوا تتكعبلوا في الشقق

نتيجة الثانوية العامة.. السيسي: انخفاض المجاميع لا يعني عدم دخول الطلاب كليات القمة

الزمالك يهزم الإسماعيلي 2-0 في عقر داره ويوسع الفارق عن الأهلي

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على نورويتش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة يشهد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل البعثة المشاركة في بارالمبياد طوكيو

وزير الرياضة شاهدا .. جيانا فاروق تحتفل بعقد قرانها

برعاية تركي آل شيخ.. تامر حسني يشعل حفل جدة سوبر دوم

لمظهر ناعم كالحرير.. شاهد الطريقة الصحيحة لغسل الشعر|فيديو

فيديو

يكفر ذنوب سنة.. فضل وموعد صيام عاشوراء وتاسوعاء

"زايد-3 ".. طلعات جوية لـ مهاجمة الأهداف المعادية فى ختام التدريب المصرى الإماراتى

ما علاقة سد النهضة؟.. زواحف خطيرة وحشرات تغزو السودان

سعرها 3000 جنيه .. لامبورجيني أغلى دجاجة تصل مصر

المزيد

ساحة رأي

ليلى موسى تكتب: الإدارة الذاتية سفينة النجاة لإيصال سوريا إلى بر الأمان

مصطفى الشيمى يكتب: قسمة مطولة

محمود البسيوني يكتب: جزء من الحقيقة

إسلام عوض يكتب: قصة طالبان والدور المرسوم

محمد النجار يكتب: صوم عاشوراء عندنا وعندهم

د. رامي عادل يكتب: الرئيس السيسي.. قائد وقدوة لشباب العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التحرش الفكري

كريمة أبو العينين

جنازة الممثلين رايحة على فين

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

محمد أرسلان

أفغانستان بين دخول وانسحاب الأمريكيين

أحمد فرغلى رضوان

الإنس والنمس.. الإبهار ينقذ الكوميديا

اﻟﻤﺰﻳﺪ