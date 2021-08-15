تعرف على سيارات مزاد البنك المركزي وتاون جاس والإسعاف.. تفاصيل

أعلنت الإدارة المركزية للمبيعات التابعة لهيئة الخدمات الحكومية بوزارة المالية، إقامة جلسة مزاد جديدة لسيارات جهات مختلفة من بينها سيارات مزاد البنك المركزي، ومزاد سيارات الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي تاون جاس، ومزاد هيئة الإسعاف المصرية.

وأوضحت هيئة الخدمات الحكومية أن مزاد السيارات الحكومية الجديد سيقام يوم 29 أغسطس الجاري في قاعة النادي المصري القاهري في عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط.

وقالت الهيئة إن مزاد سيارات البنك المركزي، يضم عددا من السيارات من بينها 2 سكودا أوكتافيا 2013، وشيفروليه دوبل كابينة 2010، ونيسان بيك أب 2012، وبيجو 405 موديل 2004، و9 فسبا بياجيو وLML موديلات 1990 و1999 و2005 و2007.

ويأتي مزاد سيارات الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي تاون جاس، بـ 9 فيات سيينا 2001، و3 أوبل فيكترا 2001 و2002، و6 بيجو 405 صالون 2001، ومرسيدس 200 موديل 2001.

أما مزاد هيئة الإسعاف المصرية، فيضم سيارة فولكس فاجن 2009، و4 فولكس إسعاف، وفورد إسعاف 2001، وشيفروليه بيك أب 1991، و2 تويوتا إسعاف 1990، و3 مرسيدس إسعاف 2009، وفولكس إسعاف 2008، و2 فورد إسعاف 1985، وبلايموث إسعاف 1981.

وأوضحت هيئة الخدمات الحكومية أن مزاد السيارات سيبدأ في تمام الساعة 12 ظهراً يوم 29 أغسطس الجاري، ويبلغ سعر كراسة الشروط والمواصفات 400 جنيه تشمل الدمغات وضريبة القيمة المضافة.