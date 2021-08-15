عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على سيارات مزاد البنك المركزي وتاون جاس والإسعاف.. تفاصيل

مزاد سيارات
مزاد سيارات

أعلنت الإدارة المركزية للمبيعات التابعة لهيئة الخدمات الحكومية بوزارة المالية، إقامة جلسة مزاد جديدة لسيارات جهات مختلفة من بينها سيارات مزاد البنك المركزي، ومزاد سيارات الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي تاون جاس، ومزاد هيئة الإسعاف المصرية.

وأوضحت هيئة الخدمات الحكومية أن مزاد السيارات الحكومية الجديد سيقام يوم 29 أغسطس الجاري في قاعة النادي المصري القاهري في عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط.

وقالت الهيئة إن مزاد سيارات البنك المركزي، يضم عددا من السيارات من بينها 2 سكودا أوكتافيا 2013، وشيفروليه دوبل كابينة 2010، ونيسان بيك أب 2012، وبيجو 405 موديل 2004، و9 فسبا بياجيو وLML موديلات 1990 و1999 و2005 و2007.

ويأتي مزاد سيارات الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي تاون جاس، بـ 9 فيات سيينا 2001، و3 أوبل فيكترا 2001 و2002، و6 بيجو 405 صالون 2001، ومرسيدس 200 موديل 2001.

أما مزاد هيئة الإسعاف المصرية، فيضم سيارة فولكس فاجن 2009، و4 فولكس إسعاف، وفورد إسعاف 2001، وشيفروليه بيك أب 1991، و2 تويوتا إسعاف 1990، و3 مرسيدس إسعاف 2009، وفولكس إسعاف 2008، و2 فورد إسعاف 1985، وبلايموث إسعاف 1981. 

وأوضحت هيئة الخدمات الحكومية أن مزاد السيارات سيبدأ في تمام الساعة 12 ظهراً يوم 29 أغسطس الجاري، ويبلغ سعر كراسة الشروط والمواصفات 400 جنيه تشمل الدمغات وضريبة القيمة المضافة. 

النادي المصري البنك المركزي الغاز الطبيعى وزارة المالية فولكس فاجن هيئة الخدمات الحكومية الخدمات الحكومية السيارات الحكومية سيارات مزاد

موضوعات متعلقة

سعر ومواصفات أرخص سيارة "زيرو" 2021 في مصر

أشهر 5 طرازات لـ السيارات الكهربائية في السوق الإماراتية

حصول هيونداي توسان 2022 على أفضل تصنيف للسلامة + 

تراجع قيمة الأوفر برايس على سيارات إم جي ZS

نيسان تطلق عرض بداية العام الدراسي الجديد في السعودية

خبير سيارات: احتكار تايوان لصناعة الرقائق الإلكترونية وراء أزمة عدم توافرها عالميا

طرح فئة جديدة من فيات 500X موديل 2021 ..تفاصيل

تقارير .. هيونداي سوناتا تحصل على تصميم كلى جديد لموديل 2023

ترشيحاتنا

خسائر الجيش الإثيوبي داخل إقليم امهرا من جانب قوات التيجراي.. صور

الحكومة تكشف حقيقة طرح عملات معدنية جديدة فئة 100 جنيه

رسميا.. دييجو كوستا ينضم لأتلتيكو البرازيلي

عون يحذر من تسييس مأساة انفجار عكار

"الخارجية" تقدم التعازي لجمهورية هايتي في ضحايا الزلزال المدمر

يوم عاشوراء.. فضل صيامه منفردا دون تاسوعاء وسر تسميته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلب عاجل من روسيا بعد وصول طالبان لأبواب كابول

5 أمراض غير متوقعة تصيبك عند البقاء في التكييف لفترات طويلة

دولة عربية تعاني من متحور دلتا.. ارتفاع جنوني في إصابات كورونا

الوباء القاتل يضرب إفريقيا.. كل ما تريد معرفته عن فيروس إيبولا

خلص الدوري بدري.. شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

بين مزاعم التفويت وتعليلات الإرهاق.. هل تعمد الإسماعيلي الخسارة أمام الزمالك ؟

إنفوجراف| ضوابط جديدة لمد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة وفقا للقانون

نتيجة الثانوية العامة 2021 ..شوقي: الغشاشين مش هياخدوا أماكن المجتهدين في الكليات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير الكيك بحشوة الشوكولاتة والكراميل

وزير الرياضة يشهد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل البعثة المشاركة في بارالمبياد طوكيو

وزير الرياضة شاهدا .. جيانا فاروق تحتفل بعقد قرانها

برعاية تركي آل شيخ.. تامر حسني يشعل حفل جدة سوبر دوم

فيديو

مساحتها وموعد تسليمها.. كل ما تريد معرفته عن شقق الموظفين بمدينة بدر

الحياة الكريمة أهم.. ملخص كلمة السيسي في افتتاح مشروعات بدر |فيديوجراف

أشياء غير متوقعة.. 8 أعراض تشير إلى نقص فيتامين ب 12

يكفر ذنوب سنة.. فضل وموعد صيام عاشوراء وتاسوعاء

المزيد

ساحة رأي

د.سلامة عمر يكتب: رسالتي في الماجستير

د.محمد عونى يكتب: كرة اليد تاريخ مشرف لمصر

ليلى موسى تكتب: الإدارة الذاتية سفينة النجاة لإيصال سوريا إلى بر الأمان

مصطفى الشيمى يكتب: قسمة مطولة

محمود البسيوني يكتب: جزء من الحقيقة

إسلام عوض يكتب: قصة طالبان والدور المرسوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التحرش الفكري

كريمة أبو العينين

جنازة الممثلين رايحة على فين

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

محمد أرسلان

أفغانستان بين دخول وانسحاب الأمريكيين

اﻟﻤﺰﻳﺪ