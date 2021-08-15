تبدأ من 55 ألف ريال .. مواصفات كيا ريو 2021 بالسعودية.. صور

تعتبر النسخة كيا ريو من ابرز الإصدارات المطروحة من قبل عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية KIA، والتي تقدم داخل العديد من الأسواق العالمية و العربية، حيث تضم باقة من التجهيزات، إلى جانب الفئات المقدمة و التي تشمل حزمة من المواصفات الفنية و التقنية.

و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" مواصفات و أسعار السيارة كيا ريو موديل 2021 داخل السوق السعودي.

مواصفات السيارة كيا ريو 2021 في السعودية

تقدم السيارة كيا ريو موديل 2021 عبر محرك بسعة 1400 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 100 حصان، و 135 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بعبلة تروس أوتوماتيكية السرعات، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 183 كيلومتر في الساعة، مع متوسط استهلاك للوقود يقدر بـ 6.3 لتر وذلك عندما تخوض مسافات قدرها 100 كيلومتر، و بهذه الإمكانيات تتسارع من وضع السكون حتى تصل لسرعة 100 كم/ساعة في غضون 12.5 ثانية.

بينما تأتي بمحرك اخر سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج 123 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 150 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي أيضا يرسل السرعات إلى العجلات الامامية، مع سرعة قصوى تصل إلى 183 كيلومتر في الساعة، و تقدر القياسات الهيكلية للسيارة كيا ريو موديل 2021 بنسبة طول بلغت 4.365 متر، وبعرض يقدر بـ 1.720 متر، و 1.455 متر للارتفاع، مع قاعدة عجلات بطول 2.570 متر، و بمساحة تخزين خلفية تسع لـ 288 لتر، بالإضافة إلى عجلات رياضية مدعوم بجنوط معدنية، و مصابيح انسيابية حادة المظهر، مع منظومة متكاملة من الشبكات الهوائية و اليت تقع اسفل غطاء المحرك و الصادم الامامي.

أسعار كيا ريو موديل 2021 في السعودية

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل MPI 2021 محرك 1400 سي سي بسعر 54,890 ريال سعودي.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل MPI HB 2021محرك 1400 سي سي بسعر 54,890 ريال سعودي.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل MPI 2021 محرك1600 سي سي بسعر 62,590 ريال سعودي.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل MPI HB 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 62,590 ريال سعودي.