ارتكبوا 52 جريمة .. حبس أخطر عصابة نصب إلكتروني في المنيا

أمرت نيابة المنيا حبس 5 أشخاص بتهمة ارتكاب 52 واقعة نصب وقيامهم بالاستيلاء على 700 ألف جنيه 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد في الميعاد المحدد.

ترجع أحداث القضية إلى ورود معلومات للواء ضياء فاروق وكيل مباحث الأموال العامة بتكوين 5 أشخاص في المنيا تشكيلا عصابيا، تخصصوا فى ارتكاب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بأسلوب احتيالي.

وأكدت التحريات قيامهم بالاتصال بضحاياهم هاتفيًا، مدعين أنهم مندوبو خدمة العملاء بشركات المحمول والبنوك، وإيهامهم بفوزهم بجوائز مالية، وطلبهم تحديث البيانات البنكية، ليتمكنوا من تحويل تلك الجوائز عليها، ويتمكنوا من الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بضحاياهم.

وأوضحت التحريات استخدام المتهمين تلك البيانات فى إجراء عمليات شرائية، على العديد من مواقع التسوق الإلكتروني، وشحن أرصدة المحافظ الإلكترونية المفتوحة بمعرفتهم، بعد الاستيلاء على أرصدة ضحاياهم، وتم استهداف المتهمين وعثر بحوزتهم على 5 هواتف محمول.

وبفحصها تبين أنها محملة بالعديد من الملفات، التي تحتوي على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بضحاياهم، وأوامر الشراء على مواقع التسوق الإلكترونى، والعديد من برامج الكمبيوتر، التى تستخدم فى أعمال القرصنة والاختراق والتخفى على الإنترنت.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي بالاشتراك مع باقى المتهمين، وأنهم يختاروا أرقام الهواتف الخاصة بالضحايا عشوائيًا، وتمكنوا من ارتكاب 52 واقعة نصب، بلغت قيمة المبالغ المالية المستولى عليها 700 ألف جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين للنيابة التى أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات وكلفت رجال البحث الجنائي بسرعة ضبط المتهمين الهاربين.