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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شريف دسوقي: شخصيتي بـ "ياما في الجراب ياحاوي" مفاجأة

شريف دسوقي
شريف دسوقي

تحدث الفنان شريف دسوقي عن تفاصيل مشاركته في مسرحية ياما في الجراب ياحاوي مع الفنان يحيي الفخراني.

وقال في تصريحات لـ "صدى البلد": أقول للجمهور أن العمل مفاجأة، وأنا سعيد جدا للتواجد مع الفنان الكبير يحيي الفخراني والعودة للمسرح الذي اعتبره بيتي بعد سنوات غياب طويلة من خلال العرض الذي اعتبره فرصة جيدة.

وأضاف أن شخصيتي بالعمل ستكون مفاجأة، ويكفي أن المسرحية عن نص بيرم التونسي اللي كان كاتب ليلة من ألف ليلة، وأؤكد للجمهور أنهم سيعجبون بكل تفاصيل العمل".

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وكان قد ظهر الفنان شريف دسوقي في بروفات مسرحية "ياما في الجراب ياحاوي"، مع الفنان الكبير يحيي الفخراني وهو جالس على كرسي متحرك.

وأعلن مجدي الهواري مخرج مسرحية " ياما في الجراب يا حاوي " للنجم الكبير يحيى الفخراني والشريك المؤسس لمسرح كايرو شو المنتجة للعمل عن إجازة الرقابة علي المصنفات الفنية للعرض بعد مشاهدة المسرحية  كاملة في عرض خاص مساء الأحد الماضي حضره الدكتور أشرف ذكي نقيب الممثلين الذي فاجأ الجميع بحضوره إلى  مسرح كايرو شو بالتجمع الخامس " ماركي" كايرو فيستفال سيتي.

وأبدى مجدي الهواري سعادته بإشادة الدكتور أشرف ذكي  بالأخراج ومستوي ماقدمته كايرو شو للمسرح في مصر من المتعة البصرية والثقافية وإحياء فن الاوبريت من جديد بأحدث التقنيات.

وأعرب مخرج المسرحية عن تقديره الكبير لإشادة لجنة الرقابة بالمستوي الفني للعرض بكافة عناصره المختلفة، مؤكدا فخره بفريق العمل المتميز للمسرحية بداية من نجومها الكبار وصولا إلي أصغر عامل في المسرح.

"ياما في الجراب ياحاوي" عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي " ليلة من ألف ليلة" من إنتاج " كايرو شو" وإخراج مجدي الهواري بمعالجة جديدة وأحدث تقنيات وأشرف عليها فنياً محمد هاني.

يحيى الفخراني مجدي الهواري الفنان يحيى الفخراني بيرم التونسى الانس والنمس الفنان شريف دسوقى شريف دسوقى مسرحية ياما في الجراب يا حاوي

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