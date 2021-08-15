تمارين رياضية لحرق الدهون وتقوية عضلات الجسم

عرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الأحد 15-8-2021، تمارين رياضية لتقوية عضلات الجسم والقلب، وحرق الدهون، وهي مفيدة لتقوية عضلات الجسم.

وأوضحت الكابتن سارة، خبيرة اللياقة البدنية، أن هذه التمارين لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص، وتساعد على حرق الدهون وتنشيط الجسم، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله، مشيرة إلى أنها يجب أن تتم بانتظام مع القيام بـ تمارين رياضية تعمل على حركة الجسم بالكامل وتقوية العضلات الخاصة بها.

فى سياق آخر، قالت كوتش سارة: “يختار العديد من الأشخاص تمارين رياضية بالدامبل، نظرًا لأن هذه لا تتطلب الذهاب إلى صالة الرياضة، ويمكن أن تكون التمارين التي تستخدم فيها الدامبل طريقة فعالة لتقوية عضلاتك”.

وأضافت: “ضع في اعتبارك أنه من الجيد التركيز على استهداف جميع مناطق الجسم، معظم التمارين في هذه المقالة لن تؤدي إلى عزل منطقة واحدة بالكامل، بل ستعمل على استهداف جسمك بالكامل”.

وتابعت: “قم بأداء تمارين كمال الأجسام بالدمبل لمدة تتراوح بين 30 و40 دقيقة، أربع مرات في الأسبوع، اسمح بالراحة لمدة يوم كامل على الأقل بين الجلسات”.

وأكدت خبيرة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية، أن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديهم سواء في المنزل أو العمل أو الجيم، لافتة إلى أنها تعتبر مهمة للقلب والجسم بالكامل.