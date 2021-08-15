أغربها الوحدة.. 5 عادات ضارة لا تقل خطورة عن التدخين

أي شخص يمكن أن يكون لديه بعض العادات الضارة التي تؤثر على الصحة بشكل عام، أخطر العادات الضارة هي تلك التي كانت في سن غير ناضجة نسبيًا، تسبب هذه العادات ضررًا كبيرًا للكثير من الأشخاص.

وتشمل هذه العادات الضارة استهلاك المواد القاتلة التالية: التبغ والكحول والمخدرات والمواد السامة والمؤثرات العقلية، ومع ذلك ، توجد أيضًا عادات أقل خطورة، ولكنها غير صحية، مثل الاعتماد على الكمبيوتر أو الهاتف الذكي؛ النظام الغذائي الضار، بما في ذلك النظم الغذائية لفقدان الوزن واستهلاك المنتجات الدهنية التي تسبب السمنة؛ عادة عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم .

ابرز العادات الضارة التي تؤثر على الصحة

الوحدة: أثبتت الأبحاث أن الوحدة المزمنة من العادات الضارة التي يمكن أن تؤثر على صحتك العامة، تأثيره أكثر أهمية على صحة الدماغ، هناك أيضًا دراسات تشير إلى العلاقة بين الشعور بالوحدة والإصابة بأمراض مثل الخرف والزهايمر.

نظام غذائي سيء: نعلم جميعًا أن تناول الطعام الصحي ضروري ولكن لا يمارس الكثير منا ذلك يوميًا، يأكل الكثير منا الأطعمة المصنعة والأطعمة السريعة والأطعمة الغنية بالملح والسكريات، ليس هؤلاء فقط ، فنحن في كثير من الأحيان لا ندرج الخضار والفواكه في نظامنا الغذائي، تشكل هذه العادة أساسًا للعديد من الأمراض مثل السمنة والسكري وما إلى ذلك.

أسلوب حياة غير نشط: في الوقت الحالي نجلس جميعًا لساعات طويلة أمام الشاشة، أظهرت دراسة أجرتها جامعة ريغنسبورغ في ألمانيا عام 2014 أن الشخص يجلس كل ساعتين ، مما يزيد من فرص الإصابة بسرطان القولون بنسبة 8٪ وفرص الإصابة بسرطان الرئة بنسبة 6٪. كان هذا بغض النظر عن أي نشاط بدني آخر خلال اليوم.

قلة النوم: الجلوس لساعات طويلة قبل الشاشة يساعد في الحرمان من النوم أيضًا، تم ربط الضوء الأزرق من الشاشة بمشاكل مثل إجهاد العينين وعدم وضوح الرؤية وحتى إعتام عدسة العين، يعاني ما يقرب من 33٪ من البالغين في البلاد من الأرق والمشكلة الأكبر أنهم يجدونها طبيعية.

المحادثات السلبية: الموقف السلبي والتشاؤم أصبحا الآن مشكلة واسعة الانتشار، التشاؤم هو عندما تعتقد أن الأمور سوف تسوء أو لن تسير وفق خططك، وهذا يؤدي إلى الاكتئاب والتوتر غير المرغوب فيه.

المصدر .india.com