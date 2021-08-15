ناقد رياضى : الزمالك الأقرب إلى التتويج بدرع الدورى

قال الناقد الرياضى حمدى الحسينى إن الموسم الحالى للدورى المصرى يشهد منافسة قوية بين الأهلى والزمالك ، لافتا إلى أن لاعبى القلعة البيضاء لهم الأفضلية فى الوقت الحالى خاصة مع وجود فارق نقطتين فى سباق الدورى بينه وبين نظيره الأهلى .

وأضاف " الحسينى " ، خلال استضافته ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، أن الزمالك الأقرب إلى التتويج بدرع الدورى ولكن كرة القدم لا تعترف بهذه الأمور، حيث أن آخر جولة من المقرر أن تحدد الفائز بببطولة الدورى .

وأشار إلى أن هناك عددا من الفرق من الممكن أن تعطل مسيرة الأهلى أو الزمالك فى حسم اللقب بالدورى ، لافتا إلى أن ترتيب المباريات خدم نادى الزمالك بصورة أكبر حيث أن الاسماعيلى يمتلك قوة ودفاعية بصورة أكبر عند مواجهة الاهلى ، لافتا إلى أن الأهلى والزمالك يتبقى لهم 4 مباريات فقط تحسم مصير التتويج ب بطولة الدورى .

يذكر أن الجولة الـ 30 من بطولة الدوري المصري انتهت أمس السبت والتي جمعت بين كل من الزمالك والإسماعيلي وانتهت بنتيجة 2-0، والأهلي وإنبي 2-0، وسيراميكا كليوباترا وغزل المحلة 1-1.

وعقب انتهاء أحداث المباريات؛ نرصد لكم جدول ترتيب الدوري المصري والذي جاء كالتالي:

1- الزمالك 70 نقطة.

2- الأهلي 68 نقطة.

3- المصري البورسعيدي 49 نقطة.

4- بيراميدز 43 نقطة.

5- الاتحاد السكندري41 نقطة.

6- سموحة 41 نقطة.

7- إنبي 39 نقطة.

8- طلائع الجيش 38 نقطة.

9- مصر للمقاصة 37 نقطة.

10- الجونة 37 نقطة.

11- الاسماعيلي 37 نقطة.

12- سيراميكا كليوباترا 36 نقطة.

13- غزل المحلة 33 نقطة.

14- المقاولون العرب 32 نقطة.

15- البنك الأهلي 29 نقطة.

16- أسوان 27 نقطة.

17- وادي دجلة 24 نقطة.

18- الإنتاج الحربي 20 نقطة



