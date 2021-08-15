ناقد رياضى : الزمالك الأقرب إلى التتويج بدرع الدورى

قال الناقد الرياضى حمدى الحسينى إن الموسم الحالى للدورى المصرى يشهد منافسة قوية بين الأهلى والزمالك ، لافتا إلى أن لاعبى القلعة البيضاء لهم الأفضلية فى الوقت الحالى خاصة مع وجود فارق نقطتين فى سباق الدورى بينه وبين نظيره الأهلى .
وأضاف " الحسينى " ، خلال استضافته ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، أن الزمالك الأقرب إلى التتويج بدرع الدورى ولكن كرة القدم لا تعترف بهذه الأمور، حيث أن آخر جولة من المقرر أن تحدد الفائز بببطولة الدورى .
وأشار إلى أن هناك عددا من الفرق من الممكن أن تعطل مسيرة الأهلى أو الزمالك فى حسم اللقب بالدورى ، لافتا إلى أن ترتيب المباريات خدم نادى الزمالك بصورة أكبر حيث أن الاسماعيلى يمتلك قوة ودفاعية بصورة أكبر عند مواجهة الاهلى ، لافتا إلى أن الأهلى والزمالك يتبقى لهم 4 مباريات فقط تحسم مصير التتويج ب بطولة الدورى .
يذكر أن الجولة الـ 30 من بطولة الدوري المصري انتهت أمس السبت والتي جمعت بين كل من الزمالك والإسماعيلي وانتهت بنتيجة 2-0، والأهلي وإنبي 2-0، وسيراميكا كليوباترا وغزل المحلة 1-1.
وعقب انتهاء أحداث المباريات؛ نرصد لكم جدول ترتيب الدوري المصري والذي جاء كالتالي:
1- الزمالك 70 نقطة.
2- الأهلي 68 نقطة.
3- المصري البورسعيدي 49 نقطة.
4- بيراميدز 43 نقطة.
5- الاتحاد السكندري41 نقطة.
6- سموحة 41 نقطة.
7- إنبي 39 نقطة.
8- طلائع الجيش 38 نقطة.
9- مصر للمقاصة 37 نقطة.
10- الجونة 37 نقطة.
11- الاسماعيلي 37 نقطة.
12- سيراميكا كليوباترا 36 نقطة.
13- غزل المحلة 33 نقطة.
14- المقاولون العرب 32 نقطة.
15- البنك الأهلي 29 نقطة.
16- أسوان 27 نقطة.
17- وادي دجلة 24 نقطة.
18- الإنتاج الحربي 20 نقطة